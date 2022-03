Invita IMSS Colima a población derechohabiente a detección de Hepatitis C

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Colima invita a la población derechohabiente a realizarse la detección de hepatitis C por medio de una prueba rápida, que tiene por objetivo el diagnóstico temprano de este virus e iniciar tratamiento antes de la presentación de síntomas que pueden manifestarse hasta 30 años después del contagio y causar enfermedades como cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado.

La hepatitis C es un problema de salud pública emergente en México. Los factores de riesgo de infección indican que la transmisión más frecuente del virus de la hepatitis ocurre en las personas que han recibido transfusiones de sangre y hemoderivados antes del año 1996, otros factores son el uso de drogas intravenosas, múltiples parejas sexuales sin uso de protección,

El virus de hepatitis C (VHC) no se transmite a través de abrazos, besos ni por compartir utensilios para alimentos. Las condiciones asociadas con un mayor riesgo para contraer el virus de hepatitis C incluyen: personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), personas que viven con hemofilia, personas con enfermedad renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, personal de la salud y personas sometidos a trasplante (hepático o renal); tener prácticas sexuales de riesgo no protegidas; hombres que tienen sexo con hombres; o ser hijo(a) de madre infectada por el virus C, así como haberse realizado tatuajes o perforaciones corporales.

La detección oportuna permite brindar tratamiento oportuno y evitar complicaciones como cirrosis, insuficiencia o cáncer hepáticos, se estima que seis de cada mil personas tienen el virus y no lo saben.

La prueba se realiza por personal de enfermería en los Módulos PrevenIMSS que se encuentran atendiendo de lunes a viernes de las 08:00 a las 19:00 horas en todas las Unidades de Medicina Familiar (UMF). Los sábados de 08:00 a 14:00 en las UMF No. 6, No. 17 y HGSZ/MF No. 4, y de 08:00 a 19:00 horas en la UMF No. 16 y No. 18.

El coordinador auxiliar de Atención Médica en el Primer Nivel, doctor Juan Gabriel Barrera Acosta, resaltó que la prueba que se utiliza es segura, rápida y en alrededor de 15 minutos se obtiene el resultado; el personal que la aplica cumple con protocolos de seguridad e higiene para prevenir contagios de enfermedades respiratorias, como COVID-19.

Señaló que el énfasis de esta jornada es para personas con factores de riesgo para la transmisión del virus de hepatitis C, como son:

Transfusiones de sangre o sus derivados como plaquetas o crioprecipitados, sobre todo, antes de 1994.

Compartir agujas, equipo o dispositivos para el consumo de drogas, o de objetos de higiene personal con restos de sangre, como rastrillos.

Uso de material y equipo médico no estéril durante la hemodiálisis

Prácticas sexuales sin condón.

Uso de drogas intravenosas o inhaladas.

Antecedente de cirugías o procedimientos dentales en lugares con dudosa higiene.

Realización de tatuajes y perforaciones con materiales no esterilizados.

En materia de prevención, Barrera Acosta comentó que la única forma en conocer la presencia de la enfermedad es a través de una prueba de sangre, con la que se determina la presencia del virus y si hubo exposición a éste.

Explicó que en caso de que la prueba resulte reactiva, se procede a solicitar por laboratorio la confirmación del resultado por medio de carga viral para hepatitis C, el cual da un conteo del número de partículas virales, así como diversos estudios para evaluar la función de hígado y riñón, a fin de determinar el manejo terapéutico más adecuado con el médico familiar.

Por último, el especialista del IMSS resaltó que en nuestro país se estima que seis de cada mil personas pueden vivir con hepatitis C, ser asintomáticos o presentar síntomas muchos años después.