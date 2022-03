Analizara el TEPJF denuncia de Violencia Política de Género contra diputada panista

*Fue notificado por la Sala Regional Toluca al Congreso de Colima sobre el juicio presentado por la diputada Priscila García.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizará el tema de Violencia Política de Género en contra de la diputada panista Priscila García Delgado, ejercido por las diputadas de Morena en la Sexagésima Legislatura Local: Andrea Naranjo Alcaraz y Viridiana Valencia Vargas.

Dicha denuncia de Violencia Política en razón de Género había sido desechado por la Tribunal Electoral del Estado de Colima.

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó al Congreso del Estado la sentencia correspondiente al Juicio para la Defensa Ciudadana, radicada en el expediente ST-JDC-21/2022, promovido por la diputada Priscila García Delgado.

Cabe mencionar que la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Colima en el procedimiento especial sancionador PES-01/2022.

Asimismo, ordenó la remisión inmediata de la copia certificada de la queja y sus anexos, signada por Priscila García Delgado a la Presidencia del Congreso del Estado de Colima para que, en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con su normativa interna, lleve a cabo las acciones que considere necesarias para proveer respecto de la denuncia que formuló la diputada, por la presunta comisión de actos de violencia política en razón de género en su contra.

En tal sentido, la Comisión de Bienestar, Inclusión Social y Equidad de Género y a la Titular de la Unidad Igualdad y Equidad de Género del Congreso del Estado recibió el expediente remitido por la Sala Regional Toluca, a fin de que se resuelva la demanda de la diputada Priscila García Delgado.

De acuerdo al expediente de la sentencia emitida por la Sala Regional Toluca, en el asunto comparecieron como terceras interesadas las diputadas Andrea Naranjo Alcaraz y Viridiana Valencia Vargas, expresando las razones por las que sostienen un interés incompatible con el de la parte actora.

“Esta Sala Regional considera que en el caso no se actualiza la causal de improcedencia hecha valer, en tanto que la sentencia controvertida en el presente asunto es susceptible de revisión para que, en su caso, se determine si existió o no violencia política en razón de género y demás consecuencias inherentes, aspectos que no se encuentran consumados de manera irreparable”.

La Sala Regional Toluca del TEPJF desestimó la causal de improcedencia hecha valer por las terceras interesadas, toda vez que, respecto de la sentencia impugnada no procede algún medio de impugnación previsto en la normativa que debiera agotarse antes de acudir ante esta instancia federal y, por ende, tal sentencia cumple el requisito de definitividad y firmeza para la procedencia del presente juicio.