Instalará la CFE 9 antenas en Colima para dotar de internet a poblaciones pequeñas y marginadas

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Dentro del Proyecto “Internet para Todos”, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contempla instalar en el territorio colimense un total de 9 antenas para la dispersión de la señala de internet para la mayoría de comunidades y poblaciones pequeñas o marginadas que en la actualidad carecen de dicho servicio.

Con estas antenas se prevé que Colima pueda integrar a más de 400 mil habitantes de zonas urbanas, rurales y comunidades marginadas.

La CFE pretende a nivel nacional la instalación de 2 mil 800 antenas de la CFE y aprovechando la red de fibra óptica de la empresa pública, en combinación con otras 2 mil 500 antenas de Altán Redes –empresa de participación estatal mayoritaria–, para interconectar todos los rincones de México y beneficiar a alrededor de 6.4 millones de habitantes en todo el país ubicados en poblaciones pequeñas.

En Colima se instalaran 9 antenas, mientras que en Jalisco se instalarán 75 antenas.

En el Estado de México se instalaran 91 antenas para llevar el servicio de Internet a 599 pequeñas comunidades, principalmente del sur de la entidad, con lo que se beneficiará a cerca de 300 mil habitantes de esa región colindante con Guerrero y Michoacán.

En Guerrero se colocarán 262 antenas para llevar Internet a poco más de mil pequeños poblados de la Costa Chica, la Costa Grande y la región montañosa del estado, mientras en Michoacán se instalarán 11 antenas para dar servicio a 755 poblaciones de la región de Tierra Caliente y de la sierra purépecha.

En Nayarit, Internet para Todos beneficiará a 400 comunidades marginadas del estado con la instalación de 64 antenas.

Internet para Todos “es un programa que busca romper una relación de injusticia social. En las poblaciones en las que no llega Internet, tenemos una juventud que no tiene acceso a los grandes instrumentos de información, de conocimiento, de comunicación. Millones no se benefician de los atributos de la tecnología y la modernidad”.