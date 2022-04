Insiste Javier Pinto que los traslados de jornaleros le compete a la Guardia Nacional

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- De manera tajante el subsecretario del Trabajo del gobierno del estado, Javier Pinto, aclaró que el transporte del personal que trabaja en los campos agrícolas y que en ocasiones son llevados hacinados en camionetas debe de ser inspeccionado por la Guardia nacional y no para la dependencia que él representa.



“Es un asunto que no es de nuestra competencia, eso ya es la de Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Guardia nacional, ellos tienen sus operativos que han estado haciendo y sí es un problema que continúa”, señaló.



El funcionario estatal admitió que es un problema que “tenemos que ir más a fondo, más a raíz para poder establecer y hacer modificaciones en la ley que competa para obligar a los patrones a que transporten a su personal en vehículos dignos y apropiados “.



Y añade “lamentablemente seguimos viendo que los transportan en camionetas de estaquitas donde los llevan amontonados, incluso no nada más los trabajadores sino muchas familias lo que es una irresponsabilidad de que luego nos vamos al río, nos vamos a la playa y ahí en las estaquitas se mete toda la familia, por lo que hacemos un llamado a toda la población que nos ayuden y que evitemos todos esos riesgos”, puntualizó.