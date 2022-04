Audelino Flores pide cárcel para quienes se robaron el dinero de los trabajadores

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Durante la lectura de su informe de labores al frente del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento, DIF y Comapat, Audelino Flores Jurado pidió castigo para las autoridades que se han robado el dinero de los trabajadores “y cárcel para los delincuentes de cuello blanco”.



Ante la presencia del subsecretario del Trabajo, Javier Pinto, y del secretario del ayuntamiento, Roberto Chapula Rincón, Flores Jurado dijo que «no admitimos la justificación de que los quiebres financieros de los gobiernos por las sinverguenzadas de algunos y no lo admitimos porque ninguna culpa tiene el obrero del abuso del patrón y menos aún cuando no vemos en la cárcel a ningún baquetón de cuello blanco y sombrero mal puesto”.



“Al contrario les premian sus fechorías como si hubieran sido benefactores, no tiene porque el trabajador apretarse el cinturón cuando la panza del desde más arriba está repleta de comida y los bolsillos llenos de latrocinios del pueblo”, señaló.



El líder sindical reconoció el actual Cabildo y las instalaciones su puntualidad en el pago “no nada mas criticamos, también sabemos reconocer cuando se cumple igual con el pago de quincenas que han sido bien puntuales, incluso, hasta un día antes”.



En el festejo de los 49 años de la creación de este sindicato estuvieron presentes también el diputado local Roberto Chapula de la Mora, la presidenta del Dif municipal, Mireya Martínez Silva y Víctor Licona Cervantes, dirigente nacional de la FESTEM.