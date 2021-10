Inicia paro laboral parcial en el Poder Judicial del Estado

*Por el “impago” salarial; se les adeudan dos quincenas. *Amenazan con un “paro general” el próximo lunes. *Existe incertidumbre en el Poder Judicial, pues no se sabe si continuará esta situación durante el Gobierno de Indira Vizcaíno.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Trabajadores en activo de confianza, jubilados, pensionados, jueces, secretarios, actuarios y otros más del Poder Judicial del Estado, anunciaron que iniciarán este miércoles a partir de las 12 del día “un paro laboral parcial” en exigencia de que se le realice el pago de dos quincenas que se les adeuda y amenazaron con realizar “un paro laboral total a partir del próximo lunes” en caso de que sus demandas no sean atendidas.

Alrededor de las nueve de la mañana, un centenar de trabajadores del Poder Judicial del Estado realizaron una manifestación-reunión informativa en la explanada de los poderes Legislativo y Judicial para dar a conocer a los medios de comunicación “la difícil situación económica por la que atraviesan” por “el impago salarial”, que ya acumula dos quincenas y 5 días.

Ante ello, dieron a conocer que a partir de este miércoles se realizará “un paro laboral parcial”, el cual iniciará a partir de las 12 del día hasta finalizar la jornada laboral, lo cual significa que se atenderá únicamente “casos urgentes” en el Poder Judicial.

Asimismo, dieron a conocer que este jueves, pero a partir de las 11 horas, se realizará otro “paro laboral parcial”, mientras que el viernes iniciará esta actividad a las 10 horas.

Para el lunes, de no tener respuesta a las demandas de pago de las dos quincenas, anunciaron que realizarán “un paro general” y se suspenderán todas las actividades del Poder Judicial.

Es de mencionar que los manifestantes portaban cartulinas alusivas a su demanda.

Lamentaron que con este movimiento que hoy inicia se vaya a perjudicar a la ciudadanía que asiste cotidianamente a las instalaciones del Poder Judicial, pero dijeron que su demanda y posición es justa.

INCERTIDUMBRE

Es de señalar que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Alfredo Salazar Santana, salió de sus oficinas para atender a los manifestantes y les explicó las gestiones que Magistrados del Poder Judicial han venido realizando ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para lograr la liberación de los recursos económicos para el pago de salarios para el personal de este Poder.

Sin embargo, dijo que por trámites burocráticos los recursos no han podido ser radicados y por ende distribuidos para las diversas instancias estatales para el pago de nominas.

Refirió que esos recursos se depositan en un Fideicomiso creado por el Gobierno Federal en el Banobras y es ahí donde se han retenido los recursos económicos.

Manifestó su confianza de que esta situación de “impagos” sea solucionada en el curso de la presente semana.

Sin embargo, el presidente del Poder Judicial afirmó que existe “incertidumbre” sobre el pago de nominas, pues recordó que la situación económica del Gobierno Estatal es difícil “por falta de liquidez” y se desconoce si la siguiente administración que presidirá Indira Vizcaíno Silva tendrá los mismos problemas financieros, una vez que se han estado brindando apoyos económicos extraordinarios y de adelanto de participaciones federales.

Reconoció el trabajo y esfuerzo que han venido realizando los trabajadores en activo de confianza, jubilados, pensionados, jueces, secretarios, actuarios y otros más del Poder Judicial del Estado, que pese al “impago” salarial han venido cumpliendo con su labor.

Hizo un llamado para evitar perjudicar a la ciudadanía con este tipo de manifestaciones y actos, pues afirmó que son actos que no pueden impedirse “y son acciones respetables”, a la vez de que manifestó no estar de acuerdo con este tipo de acciones, que “son un justo reclamo”, y solicitó que “esta problemática no se traslade a la ciudadanía”.

Reiteró su respaldo a los trabajadores, jueces, actuarios, secretarios y a todo el personal en su exigencia de pago de salarios que no se han cubierto.

Es de señalar que son alrededor de 550 los trabajadores del Poder Judicial los que se han visto perjudicados por la falta de pago salarial.

Para poder atender esta demanda, dijo finalmente Salazar Santana, se requiere 10 millones de pesos mensuales.