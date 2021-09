Ingresa Anatoly Zatin al Sistema Nacional de Creadores de Arte

*Es un reconocimiento a su trayectoria como creador y consiste en un estímulo económico hasta por tres años para continuar su trabajo, el cual está sujeto a evaluación. Después podrán ostentar esta distinción de manera vitalicia.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Anatoly Zatin, académico del Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA) de la Universidad de Colima e integrante del Dúo Petrof, acaba de ingresar al Sistema Nacional de Creadores del Arte (SNCA) en la categoría de Composición Musical, área de música contemporánea de concierto, acústica y/o con medios electrónicos.

Ésta es una de las distinciones más importantes para los artistas del país, pues además de reconocer su trayectoria como creadores, les otorga un estímulo económico hasta por tres años para continuar su trabajo, el cual está sujeto a evaluación. Después de haber cumplido con los proyectos, podrán ostentar esta distinción de manera vitalicia.

Para el académico del Departamento de Música del IUBA, esta distinción es muy importante porque no sólo reconoce su trabajo personal, comentó en entrevista, “sino el de toda la comunidad artística de la Universidad, así como de las instituciones con las que participo”. Por este motivo, agradeció a todos los colaboradores con quienes ha trabajado durante muchos años en la UdeC; “juntos realizamos proyectos colectivos y también me ayudaron a realizar proyectos propios; sobre todo quiero reconocer el trabajo que hemos hecho en el Dúo Petrof”, dijo.

Adelantó que el Dúo Petrof, del cual él forma parte, interpretará parte de las obras que se originen en los próximos tres años; “estoy satisfecho y feliz de representar a la UdeC en el Sistema Nacional de Creadores de Arte, pues se requiere de constancia, trabajo arduo y de buscar espacios que nos permitan dar a conocer lo que hacemos, y creo que eso nos permitió estar entre los diez proyectos aprobados en esta categoría”.

En este sentido, Anatoly Zatin invitó a las y los estudiantes a invertir su tiempo en lo que realmente les apasione; “si no trabajas e insistes, no verás resultados, éstos no llegan solos, no hay milagros en esta vida y cada estudiante debe trabajar para verlos, sobre todo en nuestra profesión de artistas e intérpretes. Necesitamos practicar durante horas, ninguna persona en el mundo tiene un botón para tener resultados inmediatos”, comentó.

“Se habla comúnmente de que las generaciones cambian; sin embargo -agregó-, lo que no cambia es la constancia y empeño que se les ponga a los proyectos. En nuestra área, Bach y Vivaldi usaron el mismo instrumento, las generaciones pasan y lo seguimos usando; la diferencia es la dedicación porque, en el arte, el trabajo es cien por ciento manual”.

Finalmente, expresó: “Así que no importa el tiempo o la disciplina de estudio, lo importante es el empeño para lograr el éxito, y el estudio es uno de ellos”.