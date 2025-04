Infocol desaparecerá en junio; transitará a nuevo modelo a partir de la reforma constitucional del estado

Edgardo Zamora| CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (Infocol) dejará de existir en junio.

La consejera presidenta del Infocol, Paulina Urzúa Gómez, mencionó que ya llegó a su puerto y transitará a partir que se haga la reforma constitucional del estado.

“Todavía estamos dentro como autónomos y posteriormente las leyes de transparencia y datos de archivos dependerá del trabajo legislativo del Congreso del estado y tienen una fecha límite al 20 o 21 de junio para este transitar”.

Recordó que el modelo de implementación cambia, no será un organismo autónomo quien verifique las obligaciones de transparencia sino las mismas autoridades serán quienes hagan esta función.

Urzúa Gómez explicó que aún no se ha definido la estructura del nuevo modelo y se menciona en las leyes que serán las contralorías u homólogos.

“Aún no tenemos las leyes y no sabemos el tipo de modelo que será desconcentrado o descentralizado, aún no lo tenemos claro y tampoco tenemos claro en el que físicamente dónde albergarán lo cual debe definir la nueva autoridad”.