La libertad está

en ser dueño de

tu propia vida

Platón.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

Hablar de la inflación bien pudiéramos remontarnos al siglo sexto a. C. ya que en un lugar llamado Lidia fue donde un rey llamado Creso ordenó acuñar la primer moneda de la historia llamada “stratero”; en esa época la palabra inflación no se conocía , sin embargo, sus efectos ya eran evidentes.

Ya en el año 301 d. C. los romanos al ver que su moneda presentaba serios problemas derivado de la pérdida de valor de su moneda aplicaron un plan antinflacionario el cual consistía en establecer los precios máximos de algunos productos y también los costos de mano de obra necesarios para producir estos productos.

Dicho plan fracasó, los productos señalados en el anterior plan antinflacionario simplemente desaparecieron del mercado por lo tanto los precios continuaron escalando derivando en el llamado mercado negro de los productos.

Corría el año 1568 cuando un francés llamado Jean Bodin llevó a cabo un plan económico llamado la teoría de la inflación; el francés señalaba que los altos precios de los productos obedecían a la gran disponibilidad de oro y plata provenientes de la explotación de las minas de las colonias americanas.

Lo anterior sigue teniendo vigencia ya que los expertos en el tema económico señalan que la inflación se derivan por diversos factores, pero en particular existe uno que tiene relación directa con lo señalado por el francés Jean Bodin ya qué la población al contar con más recursos, incrementa sus gastos, propiciando una mayor demanda de bienes y servicios y que el país no está en condiciones de cubrirla, por lo tanto, se propicia escasez de productos y servicios derivando en un incremento en los precios finales al consumidor.

Partiendo de las conclusiones que manejan los expertos en el tema económico en el sentido de qué cuando algún producto se vuelve escaso su precio aumenta, evidencia que las políticas públicas enfocadas a la autosuficiencia alimentaria en nuestro país no están siendo las indicadas, ya que se depende de productores externos y son ellos quienes dictan a qué precio se venderán sus productos, por lo tanto esto propicia el recurso con el que cuenta una familia cada día pierda su poder adquisitivo y derive que para cubrir sus demandas básicas en lo que corresponde a la alimentación sean insuficientes.

Lo anterior es sólo una muestra de cómo el gobierno federal ha fallado en sus estrategias antiinflacionarias, ya que de los 32 países que forman parte del Fondo Monetario Internacional nuestro país, México, se encuentra ubicado entre los países con la mayor tasa de inflación colocándolo en la octava posición, evidenciando, que se debe cambiar la estrategia antiinflacionaria ya que las estadísticas revelan que no han sido las indicadas.

Y claro que no hace falta ser un experto en el tema económico para entender lo relacionado a la inflación, ya que con una inflación alta las condiciones de vida de los hogares cambia drásticamente, las personas viven intranquilas, el ingreso cada día alcanza menos y el aumento en los precios de la canasta básica deriva en angustia para las familias.

Lo más lamentable cuando un país presenta índices inflacionarios altos, propicia que la relaciones sociales se distorsionen, ya que mientras unos se llenan los bolsillos, otros si bien les va logran al menos cubrir una de las necesidades básicas del ser humano como es la alimentación.

La inflación deriva en el deterioro de la calidad de vida de la población, generando dos fenómenos muy marcados, por un lado los que menos tienen ven mermado su poder adquisitivo y por otro lado tenemos a quienes tienen la facultad de tomar decisiones en el tema económico, siendo estos Quién es reciente más ya que su Paul popularidad sufre un desgaste.

La percepción del pueblo cuando observa que el ingreso familiar cada día ajusta para menos, se crea un sentimiento contra la clase política, ya que al ellos tomar las decisiones en el tema económico y ver que no se resuelve el tema inflacionario, se deduce que al no resolver este fenómeno la clase política se convierte en parte de ella.

El tema inflacionario es tan complejo que incluso países como Estados Unidos no escapa de este fenómeno, sin embargo, en relación a nuestro país, hace falta actuar sin mirar hacia el pasado y señalando eventos económicos que han dañado la economía del pueblo mexicano como los responsables de no haber controlado el tema inflacionario, se deben tomar decisiones apegadas a los lineamientos establecidos, pero privilegiando no mermar el poder adquisitivo de los mexicanos.

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

