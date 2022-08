Indiristas, Morenistas, aliados y prianistas rumbo a 2024…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Pareciera que en Morena Colima se van a pasar por el arco del triunfo las impugnaciones realizadas por fundadores de Morena en la entidad con relación al anterior proceso para elegir Consejeros de Movimiento de Regeneración Nacional. Lo anterior es con relación a el anuncio reciente de la nueva dirigencia morenista en el estado, misma que ya se da como un hecho, y deja la lectura de que se impondrán las candidaturas palomeadas única y exclusivamente por la gobernadora Indira Vizcaíno, que es la mujer que definirá el rumbo de la 4T en los comicios a celebrarse a escasos 23 meses de distancia y en los que se realizará la elección federal más competida de los últimos 12 años.

Lo que no han considerado, es que aproximadamente en septiembre se da el primer resolutivo de las impugnaciones interpuestas, el cual los fundadores de Morena esperan sea favorable, de lo contrario, advirtieron que no cederán un centímetro para defender los ideales de la 4T que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pareciera que este tema no le quita el sueño ni a la gobernadora, ni a sus más cercanos colaboradores, ni a los integrantes de la recién nombrada dirigencia en la entidad, que son desde este momento los prospectos casi seguros, para aparecer en una boleta.

Y mientras está la zona de tensión, no desaprovechan la oportunidad los políticos neomorenos para promoverse, tal es el caso de los colaboradores más cercanos a la gobernadora Indira Vizcaíno, que un día, el otro y el que sigue, están realizando su autopromoción política sin imaginar tres escenarios:

a) Los que tengan mayor cercanía y posicionamiento en las encuestas serán los que abanderarán una candidatura, para esto la gobernadora ha sido muy hábil y tanto a sus allegados, cómo a sus funcionarios, les ha dicho que trae proyecto para ellos, de tal manera que Indira tiene trazados sus planes de la A a la Z para el 2024 y todos andan emocionados de más, por haber sido considerados, sin saber que «muchos son los llamados y pocos los elegidos» ya veremos ¿Cuáles candidaturas son las que realmente impulsará?

Lo que sí es una realidad es que nombres como Rosi Bayardo, Julio León, Eduardo Jurado, Griselda Martínez, Elías Lozano, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Gisela Méndez, Diana Zepeda, Viridiana Valencia, sin olvidar a los aliados del PT como Joel Padilla, Marcos Barajas, también a los aliados del Partido Verde como lo son Gabriela Benavides y Virgilio Mendoza, sin perder de vista a Nabor Ochoa y a los cuatro tribunos de Manzanillo que están levantando los espejitos para ser tomados en cuenta.

b) Los que garanticen rentabilidad electoral, los que no sean «cartuchos quemados» y que puedan lograr el triunfo no solo para ellos, sino para la elección presidencial, ya que en la medida que Vizcaíno Silva dé resultados, será respaldada por el nuevo gobierno federal. Por eso es muy importante que sus colaboradores y aliados sean personas que gocen de la aprobación de la ciudadanía, sin un pasado cuestionable, es ahí donde está la clave, en la búsqueda de rostros que representen realmente a la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los resultados para beneficio de la ciudadanía, la transparencia y la no corrupción, serán elementos que el ciudadano ponderará de cada una de las propuestas para aparecer en una boleta.

c) Lo más importante en definitiva será: lograr que la paz retorne a nuestro estado, que los índices de violencia estén a la baja, de igual forma los robos, fraudes, extorsiones sean perseguidos por la justicia. lo que más anhela la ciudadanía es que las y los colimenses puedan salir a las calles de forma segura, sin temor a una balacera, a un accidente en la carretera por el descarrilamiento o mal manejo de un tractocamión. Con vialidades y carreteras seguras, no solo libres de violencia, además, libres de personas irresponsables al frente de un volante.

Los prianistas también se están moviendo, para muestra los candidatos del ex gobernador Nacho Peralta, que también están diciendo ¡Presente! para muestra basta ver a Margarita Moreno cuñada del exgobernador, y otras funcionarías de la anterior administración, ya son parte del combo. Sin embargo deberán pasar la prueba de fuego del PRI, liderado por Fernando Moreno Peña y Arnoldo Ochoa, que están tratando de hacer todo lo posible para rescatar al PRI y colocar a los mejores cuadros para la elección de 2024, en donde hay que decirlo el grupo de Pedro Peralta Rivas al que pertenece la dirigente estatal Julia Jiménez, también trae ya los nombres de quienes serán los rostros de Acción Nacional y que serán los que impulsará la alianza PRI-PAN-PRD en la entidad.

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMAZO: de manera muy deshonrosa e incluso indigna, han sido removidos de sus cargos varios funcionarios que fueron los principales promotores del voto para la gobernadora Indira Vizcaíno, aquellos que nos sólo sudaron y batallaron, también aquellos que le reunieron personas y le hicieron eventos grandes. Lo curioso es que unos son removidos para acomodar a los que son considerados cercanos o algunos que se presumen parientes o compadres de la mandataria. Existe en el área de justicia una mujer pelirroja ampliamente conocida por muchos que lleva años laborando ahí, claro está debido a que sabe utilizar bastante bien sus atributos, incluso cuando se le pasan las copas se pone muy cariñosa con sus jefes. Mas adelante hablaremos de esta mujer que desde su escritorio como subalterna, tiene más poder e influencia que sus jefes y es la que pone y quita en dicha dependencia.

REMO: los que se dicen leales al profesor Chrystian Cosío, aquel ex regidor que le aventaran pintura azul por cambiarse al verde, y que se ha rodeado de gente buena, si, pero también de gente nefasta, debe cuidar muy bien lo que andan diciendo en su nombre, ya que algunos de los que se creen hechos a mano, tienen el trauma de paparazzi frustrado y en otros casos son muy habladores. De por si no le veo posibilidad de figurar en una boleta, con gente hostigadora como la que me topé en días pasados menos. Aunque últimamente el profe juega al filósofo del Facebook, le sugiero hablar bien con estas personas, no vaya a ser que un día de estos, le salgan los agraviados, en mi caso mi total repudio para esa gente de su equipo que hostiga, insulta e intenta intimidar, si son mandados por el o no, les digo, arrieros somos y en el camino andamos, nos vemos previo al 2024.

REMITO: a uno que le quebró una falange un niño en una escuela hace años, entre otros temas que deberían revisarse con lupa y a otro que andaba presumiendo que pagó un examen para con carrera ganar más, los premiaron con un ascenso. Cuenta la leyenda que uno es supervisor y otro ATP. Total, en tiempos de Nacho Peralta gente sin perfil cobraba muy bien, aquí aplica el dicho:·”En tierra de ciegos el tuerto es Rey” lo que si se sabe de estas personas es que les gusta el arte de la adulación a los superiores ¡Sea por Dos!