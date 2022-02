Indira Vizcaíno y Griselda Martínez, la cercanía con AMLO / Denuncia contra Locho Morán trae perfume de Margaritas/

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Si de algo no debe quedar ninguna duda es que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y la alcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez, son personas cercanas al presidente, diferentes circunstancias, diferentes luchas sociales, pero al final, cercanas las dos y la muestra está en que Indira Vizcaíno es la gobernadora de Colima y Griselda Martínez fue reelecta presidenta municipal, las dos están consolidadas como liderazgos políticos de gran trascendencia para el municipio de Manzanillo.

Indira Vizcaíno tiene la cercanía con el presidente desde niña, cuando acompañaba en la lucha de izquierda a su padre Arnoldo Vizcaíno, son muchas las reuniones en casa de sus padres donde se trataron asuntos para la lucha de izquierda, y es como resultado a esa amistad de años, que Indra Vizcaíno tuvo todo el apoyo para llegar a ser gobernadora y dar paso a la alternancia.

El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, a través de acciones ha dado a conocer su respaldo a la gobernadora de Colima, le ha dado la confianza para establecer la Cuarta Transformación en el estado, ahora le toca a la gobernadora corresponder en lealtad, a través de acciones de gobierno en favor de los colimenses y cuidando que quienes encabecen las dependencias y los diferentes puestos, sean personas identificadas al proyecto de nación del presidente, de lo contrario, la alternancia no durará mucho tiempo en el estado de Colima y la lucha del AMLO quedará en intentos.

Griselda Martínez por su parte, tiene años de lucha social en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho es a la única persona que yo he visto que la alcaldesa se le cuadre y haga reverencia, ella reconoce en el presidente el liderazgo que hoy la tiene despachando en Juárez 100, y por más intentos que hicieron para que Rosa María Bayardo Cabrera apareciera en la boleta, la orden vino desde el escritorio del presidente de la república y hoy por esa razón que la edil porteña actúa con tal confianza en cada una de las acciones que realiza.

Entonces que nadie invente cuentos, que nadie se tire al piso, cada una de ellas, Indira y Griselda, tienen cercanía con el presidente y tienen su respaldo; lo que sería ideal es que trabajaran bajo la misma línea, pero ninguna va a ceder, porque en sus personalidades está una regla de oro, el báculo no se presta, se utiliza, el liderazgo se respeta, no se comparte, y son muchas las razones que cada una de ellas tendrá para actuar así, ya que ni usted ni yo amable lector, conocemos la película completa. Por lo pronto hoy se les ve caminar, sonreír, avanzar, entregar apoyos, obras, las dos están trabajando por la gente y eso, es lo único que debe importar.

DENUNCIA DE LOCHO HUELE A PERFUME DE MARGARITAS: a Dios rogando y con el palo dando, así están en el Ayuntamiento de Colima, y aunque disfracen muy bien la jugada la realidad es que se ve la mano de la alcaldesa Margarita Moreno, quien al asumir el cargo dijo “borrón y cuenta nueva” y cómo ya vio que el pellejo de su amado consorte en el congreso no está en riesgo, entonces el plan macabro B está en marcha, UN DÍA DENUNCIAN LOS TRABAJADORES DEL Ayuntamiento y al siguiente día la alacaldesa los reconoce.

Debería Margarita Moreno frenar el tema, y si acaso Leoncio Morán debe comprobar algo, sin duda alguna deberá regresar el dinero que se manejó de forma indebida, pero es mucho más delicado el tema del ex secretario de Finanzas del gobierno de Nacho Peralta, Carlos García Noriega, quien hoy goza del fuero constitucional que le da el ser diputado local. No me imagino a miles de ciudadanos de Movimiento Naranja que simpatizan con Locho Morán, exigiendo afuera del congreso, rendición cuentas al esposo de la alcaldesa de Colima, de hecho ya me lo imaginé y sería bueno, es lo correcto y lo justo.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: ya transcurrió una semana del incidente al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima se presentara un enfrentamiento entre bandas rivales con armas de fuego y punzocortantes que tuvo como resultado nueve muertos y siete lesionados. Hasta el momento sólo se ha tenido una rueda de prensa realizada por la Fiscalía General del Estado, y únicamente se ha informado que se hacían las indagatorias del hecho y que los directivos del penal no son la principal línea de investigación. Solo tenemos las declaraciones del titular de Seguridad Pública en la entidad, que ya nos hizo quedar en ridículo a nivel nacional, ahora el caso circula a través de memes. Esperemos un anuncio en horas posteriores.

REMO: tome nota, ya está armado el plan para el 2024 desde ahorita, cualquier decisión o candidatura, cualquier cargo otorgado a un priísta en el actual gobierno, tendrán el sello de dos personajes: Fernando Moreno Peña y Arnoldo Ochoa González, en pocas palabras, más de lo mismo. Al tiempo.

REMITO: más cambios y ajustes se ven en el horizonte, yo a estas alturas solo pido que Dios bendiga al pueblo de Colima.