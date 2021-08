Indira Vizcaíno propone construir gobiernos igualitarios, libres de acoso y de violencia de género

*El reto que tenemos hacia adelante es saber detectar cuántas cosas nos hacen falta para no normalizar la desigualdad y la violencia en la que vivimos.

Colima.- Durante el Encuentro de Gobernadoras, Diputadas Federales y Locales, Presidentas Municipales y Alcaldesas Electas 2021, organizado por el Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES), la gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno Silva, expresó que en la actualidad las mujeres están viviendo los logros de la lucha de muchas en el pasado, “esta etapa que nosotras estamos viviendo es un privilegio de lo que muchas mujeres han hecho desde hace décadas y que, sin duda, todas hemos ido construyendo poco a poco en la vida política para estar el día de hoy ganando espacios en la toma de decisiones”.

En su participación, Vizcaíno Silva invitó a reflexionar la diferencia de oportunidades entre los hombres y mujeres desde el nacimiento. “La vida para los hombres y las mujeres es completamente distinta en todos los momentos, desde que nacemos y cómo las luchas por la igualdad han hecho que las mujeres vayan encontrando semejanzas con las luchas de las minorías. El reto que tenemos hacia adelante es saber detectar cuántas cosas nos hacen falta para no normalizar la desigualdad y la violencia en la que vivimos”.

Mencionó que en los próximos años se tiene una gran oportunidad de seguir sembrando acciones para llegar a la igualdad. “Estamos obligadas por un compromiso de género y con las futuras generaciones, a no convertirnos en lo que tanto hemos criticado, ni acercarnos a lo que tanto daño nos ha hecho a las mujeres. Debemos ir construyendo gobiernos, municipios y estados igualitarios. Hacer todo lo que nos corresponde en nuestros gobiernos para garantizar que serán espacios libres de violencia, de cero tolerancia al acoso, que la mujeres sepan que se les va a escuchar, no se les va revictimizar, ni a juzgar”.

Vizcaíno Silva externó con tristeza que en pleno 2021 sigue habiendo funcionarios de primer nivel que acosan a las mujeres. “Si nos acosan a nosotras que estamos en un cargo de elección popular o en la vida política, se imaginan lo que pasan las mujeres que trabajan a sus alrededores y si eso se sigue normalizando, significa que todavía estamos en pañales en todo lo que tenemos que hacer hacia adelante”.

Por otro lado, expresó que en los últimos se ha reducido la brecha diferencial de género que antes existía en la política. “Hemos avanzado muchísimo y estoy agradecida por todo lo que se ha hecho por quienes nos han antecedido, en los últimos años se han dado pasos significativos en todo lo que tiene que ver con la equidad en las candidaturas.

Durante su mensaje, recordó su etapa como diputada federal y lo difícil que era entender acciones que ahora son señaladas y condenadas. “Tuve la oportunidad de ser diputada federal a mis 22 años y hay muchas cosas de las que yo viví cuando éramos muy pocas mujeres en esa legislatura. En aquel momento no me daba cuenta lo que era violencia, en aquel tiempo no era consciente de que estaba siendo acosada y violentada y con los pasos de los años cuando volteo hacia atrás, empiezo a darme cuenta de todo lo que sucedía. Y es por eso que muchas veces no nos damos cuenta por el entorno social y cultural en el que nos hemos desarrollado”.

La gobernadora electa más joven de México resaltó todo el tiempo que ha tenido que pasar en el país para que las mujeres comiencen a tomar un papel más protagónico en la toma de decisiones. “Es digno de recordar que en Colima tuvimos a la primer gobernadora del estado, del país y de Latinoamérica, Griselda Álvarez en 1979. De 1979 a 2020, es decir en 41 años, solamente hubo 7 mujeres gobernadoras electas y 2 interinas.

En ese mismo periodo de tiempo hubo 256 hombres electos gobernadores y es para destacar que ahora en un solo momento, vamos a tener el mismo número de gobernadoras que hubo en toda la historia, por lo que es momento de que nos vayamos acostumbrando a la igualdad, a que las mujeres podamos participar, opinar, decidir y que es indispensable en que estemos en las tomas de decisiones, porque por más empatía que haya por parte de los hombres en las causas de la igualdad, es muy complicado que comprendan lo que vivimos las mujeres”.

Recalcó que es tiempo para las mujeres y también para los jóvenes que quieran participar activamente en los gobiernos. “Tuve la oportunidad de ser presidenta municipal a mis 25 años y cuando iba armar mi gabinete, no sabía quién sería mi tesorero o tesorera, en ese tiempo había una mujer que consideré buena opción para esa función, pero se me ocurrió pensar que ella era muy joven cuando ella tenía la misma edad que yo en ese año, por lo que reflexioné que si yo me consideré preparada para contender en elecciones y pedí el voto, ella también debía tener esa oportunidad y con excelentes resultados ella fue mi tesorera durante el tiempo de esa administración”. Pidió no dejarse guiar por el “no tiene experiencia”; los hombres nacieron, crecieron y se desarrollaron en la política y las mujeres hemos tenido que entrar con muchas dificultades.

Finalmente, invitó a todas las mujeres en la política a estar todas juntas, sin partidos, sin distingos de ideologías, ni antecedentes históricos simplemente unidas pugnando por lograr nuestra anhelada igualdad y terminó su discurso con una frase de la ex gobernadora de Colima, Griselda Álvarez en su toma de protesta: “Vivamos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres, sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos”.