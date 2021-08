Indira Vizcaíno organización y disciplina/ Regreso a clases en semáforo Rojo…

La Panga



Por: Mayahuel Hurtado

Después de que recibió la constancia de Validez de la elección como gobernadora electa del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva comenzó a trabajar en los temas más importantes para que una vez que gobierne no se pierda tiempo valioso para atender la lista interminable de pendientes que le va a dejar la administración saliente.Por eso la hemos visto en una gira de trabajo muy intensa que nunca antes se hacía, debido a que en los gobiernos priístas se daba la transferencia del gobierno sin revisiones, sin auditorías y sin señalamientos jurídicos y administrativos para corregir el rumbo del estado. Una vez finalizada la campaña, se olvidan los temas de auditorías y de orden tan importante para tener un buen punto de partida, por esta razón fue cayendo el sistema de gobierno hasta hoy que tocó el fondo y la falta de una buena administración de los recursos, trajo como resultado, falta de solvencia para pagar la nómina de los trabajadores de gobierno estatal, esto sin mencionar los temas relacionados como la salud y el sistema de pensiones que han manifestado los líderes sindicales.

Es por esta razón que la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva comenzó con una organización impecable a iniciar los procesos de entrega-recepción como lo marca la ley, en dónde ha sido clara al decir que «hará la parte que les toca», pues sabe perfectamente el enorme reto que tiene y el tiempo lo deberá administrar para lograr la Transformación de el estado, en todas sus dependencias y haciendo un gobierno diferente, más cerca del ciudadano y totalmente al servicio del pueblo.

Por eso está trabajando y ocupándose en estar cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador y hacer visitas a los integrantes del gabinete que serán pieza clave para lograr sacar a flote un estado endeudado, prácticamente quebrado en sus finanzas, mejorar salud, educación, seguridad, alimentación en zonas marginadas, deporte, cultura, desarrollo económico, urbano, rural, turístico, portuario, en fin es larga la lista y se ve la voluntad para trabajar de manera infatigable por el bien de todos los pobladores, sabe el compromiso tan grande y también el tiempo para lograrlo.

Aquí es donde se ven mal quienes critican el trabajo de Indira Vizcaíno, así como su sagacidad y determinación para ocuparse y no esperarse en brindar atención a lo que es muy importante. Recordarles que gobernará para todos, así que las lealtades a partir de hoy deberán ser para quien llega y da muestras que quiere hacer no solo la diferencia, sino para que además a quien quiere hacerlo bien, con transparencia, responsabilidad y un alto sentido humano, es decir, llegó el tiempo para cerrar filas para que a todos nos vaya bien.

La elección terminó, la actual administración de Ignacio Peralta terminará el último día de octubre y todos los pobladores de esta hermosa y prospera tierra, debemos dejar las diferencias y ponernos la camiseta Colima y cerrar filas. Esto implica dejar de lado las guerras estériles, la rumorología que tanto daño nos ha hecho y las revanchas políticas. Necesitamos paz, armonía y unión.Al tiempo.

REGRESO A CLASES AUN CON SEMÁFORO ROJO así está pactado a nivel nacional, esto como resultado de la falta de interacción maestro-alumno, queda demostrado que el aprendizaje es la escencia de la vida y que los maestros y las maestras son indispensables para que el alumno aprenda.A pesar de la dura crítica de algunas personas que desconocen los esfuerzos que realizó el magisterio para salir adelante durante esta Pandemia que aún no concluye, ahí está el trabajo y la disponibilidad de cada uno de ellos para trabajar de forma presencial y a la distancia, solo se pide seguridad para alumnos y trabajadores, y esto va relacionado con la vacunación, el respeto de las medidas dentro del plantel, fuerte compromiso de padres de familia para apoyar y respaldar el trabajo que se realiza en las escuelas, además de las decisiones que se deban tomar para proteger a los alumnos. Si un alumno trae algún síntoma, deberá ser informada la escuela de inmediato, y deberá mantenerse alejado de los demás, se trata de cuidar a todos y si bien es cierto que la educación es un derecho, también lo es la salud y no se puede meter presión para que un alumno que presenta síntomas ingresé sin ninguna revisión médica previa. Ahí les toca a los padres respaldar las acciones que se determinen en cada plantel.La Pandemia es un tema serio, pero los maestros y las maestras están listos para dar como siempre, su mayor esfuerzo.

También es importante destacar que la Secretaria de Educación deberá dotar de los materiales Anti Covid suficientes, soy reiterativa al decir kit para los filtros con oxímetros, medidor de temperatura, caretas, guantes, cubrebocas, gel antibacterial, jabón para lavado de manos y además garantizar que habrá intendentes en los planteles, personal clave para mantener los espacios sanitizados durante la jornada.

Garantizar que las escuelas cuenten con el servicio de energía eléctrica y agua potable, sin olvidar los ventiladores al interior de las aulas y cuidar el aforo de alumnos y la sana distancia al interior del salón de clases, así como establece lineamientos generales para el alumnado y padres de familia, con relación al seguimiento puntual de protocolos.

Los padres de familia deberán apoyar a las escuelas en las acciones que se les requieran, se trata de cuidar a lo más valioso que tenemos, los alumnos para la docentes y los hijos para los padres de familia.Que Dios nos bendiga a todos.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: si no han sido suficientes la alza de contagios y las defunciones por Covid para que el gobierno estatal se tome más en serio las revisiones a los establecimientos, desde ese espacio le solicito al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez se realicen revisiones a negocios no esenciales durante la noche, se ve mal que en redes sociales la gente pida se haga algo y en denuncias ciudadanas a través de medios de comunicación, la gente exhiba que algunos cierran después, mucho después de la media noche, y que utilicen las puertas de emergencia para permitir el ingreso de clientes, así fue señalado en días pasados Orus Casino, que hace de cuenta que está cerrado por el frente, mientras que por la parte lateral, esté el acceso libre para que no solo permanezcan dentro del lugar, sino además para recibir gente fuera del horario establecido por las autoridades sanitarias.Que visiten menos las cuentas de Facebook y se pongan a realizar su trabajo los de Coespris, si lugares similares respetan medidas, aquí no debe haber excepción.

REMAZO 2: mientras unas mujeres luchan por tener una pensión digna para la manutención de sus hijos, otras abusan de su condición de mujer para a través de un juicio obtener una jugosa pensión y para que sin trabajar, disfruten del beneficio que no es destinado completamente a los hijos, ya que nadie supervisa en que lo gastan el dinero.Conozco algunos casos de alineación parental, otros de abandono de menor, y los más drásticos de violencia psicológica y física a los menores por madres con pensión alimenticia, pero un juez les concedió este beneficio y aunque los papás busquen la convivencia, está es limitada a voluntad de la madre y en otros casos el padre que rescató a sus hijos, los tiene con el, pero la madre omisa y agresora, sigue disfrutando de su pensión, cuide o no a los hijos. Otras más llevan vida social.Urgente legislar sobre el tema, cada vez son más casos.Soy defensora de los derechos de la mujer, y levantaré la voz por aquellas que son laceradas en sus derechos; pero no estoy a favor de algunas que abusan de esa condición de madre, francamente no se vale.