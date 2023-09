Indira recibió 25 ambulancias de la Beneficencia Pública para fortalecer a Sector Salud de Colima; inversión de casi 57 mdp

* Se apoyó a más de 400 personas con diademas óseas, aparatos auditivos, sillas de ruedas tradicionales y de alta gama, para mejorar su capacidad auditiva, visual y de movilidad. *De diciembre de 2018 al 15 de agosto de 2023, Colima ha logrado canalizar 2 mil 226 apoyos en especie con un total de más de 7.5 millones de pesos: Adrián Benítez Ruiz.

Colima, Col.- En hecho histórico, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, recibió este martes 25 ambulancias por parte de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Federal, para fortalecer los Servicios de Salud en la entidad e indicó que estas nuevas unidades de emergencia se suman a los esfuerzos desde el Gobierno de México y el Gobierno del Estado con #OperaciónSaludColima, desde donde se busca hacer de la salud un derecho ejercido por todas y todos, no privilegio para unos cuantos.

La titular del Poder Ejecutivo explicó que son 25 ambulancias terrestres, 20 de urgencias avanzadas y 5 de cuidados intensivos, de un nivel que no había una sola en el estado; “es una muestra de solidaridad, empatía y claridad de dónde debemos actuar, para incidir donde realmente se tocan y se cambian vidas”.

Celebró el inicio de la jornada de apoyos, que marca una diferencia tangible en la vida de más de 400 personas, a quienes se les apoya para que mejoren su capacidad auditiva, visual y de movilidad, pues se les otorgarán directa y gratuitamente diademas óseas, aparatos auditivos, sillas de ruedas tradicionales y otras de alta gama, tipo PCI y PCA.

“Es un paso más hacia la inclusión y mejora de la calidad de vida de nuestros semejantes, personas muy valiosas, que con esfuerzo y valentía enfrentan desafíos en caminos más difíciles de los que enfrentamos la mayoría (…); estos apoyos y ambulancias nos permiten avanzar hacia un horizonte de mayor eficiencia y eficacia en nuestra red de atención médica. Reduciremos costos, optimizaremos recursos y también facilitaremos los traslados hospitalarios y la atención pre-hospitalaria”, expresó Indira Vizcaíno.

CASI 57 MILLONES DE PESOS, INVERSIÓN EN AMBULANCIAS

Adrián Benítez Ruiz, director general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, en representación del secretario de Salud del Gobierno de México, Jorge Carlos Alcocer Varela, dijo que las 25 unidades de emergencia que se entregaron son nuevas y totalmente equipadas de conformidad con la Norma Oficial Mexicana con una inversión de más de 56.6 millones de pesos. Agregó que en la jornada que se está llevando a cabo, se entregarán 578 apoyos en especie en beneficio de 404 personas.

Añadió que, de diciembre de 2018 al 15 de agosto de 2023, Colima ha logrado canalizar 2 mil 226 apoyos en especie con un total de más de 7.5 millones de pesos; “la Beneficencia Pública no va a dejar a nadie atrás y no va y no va a dejar a nadie afuera, vamos a seguir trabajando de la mano con las autoridades del gobierno de Colima”, dijo Benítez Ruiz.

Martha Janeth Espinosa Mejía, secretaria de Salud de Colima, informó que las ambulancias recibidas serán administradas por el Centro Regulador de Atención Médica del Estado.

En el evento también estuvieron Luis César Dávila Saint-Martín, director de la Beneficencia Pública de Colima; la directora del DIF Estatal Colima, Rosi Bayardo Cabrera; la secretaria general de Gobierno, Ma Guadalupe Solís Ramírez; Karen Jurado Escamilla, coordinadora de los Programas para las Personas con Discapacidad y Yommira Jockimber Carrillo Barreto, presidenta del Congreso del Estado, así como presidentes municipales, legisladores y legisladoras locales y representantes de diversas áreas de Salud.