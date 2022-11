Indira: Colima ya se está transformando; ahora el gobierno y el dinero público están al servicio del pueblo

*La mandataria colimense entregó su Primer Informe de Gobierno al Congreso del Estado *Iniciaron proceso 336 obras con más de 626.6 millones de pesos que se realizan este año 2022

CN COLIMANOTICIAS



Colima.- La gobernadora Indira Vizcaíno Silva entregó al Congreso del Estado su Primer Informe de Gobierno, donde expresó a diputadas y diputados que Colima ya se está transformando y ahora tanto el gobierno como el dinero están al servicio del pueblo; celebró cumplir esta responsabilidad y refrendó su compromiso de cumplir la palabra de hacer un gobierno del pueblo y para el pueblo, transparente y cercano, que rinde cuentas.



Acompañada del secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, en representación del Gobierno de México, Indira señaló que además de los adeudos y quiebra financiera que dejó la administración anterior, se añadieron nuevos retos en materia de seguridad y por el sismo magnitud 7.7 del lunes 19 de septiembre; la seguridad se atiende con responsabilidad, se entregaron 157 patrullas a corporaciones estatales y municipales sin distingo de colores partidistas; se aumentó un 8% el salario a quienes integran la Policía Estatal.



La mandataria agregó que, tras el sismo, recorrió Colima para registrar daños y atender los más urgentes, directamente o con la gestión ante el Gobierno de México, agradeciendo la empatía del presidente Andrés Manuel López Obrador al entregar apoyos de 30 y 60 mil pesos a 7,515 familias afectadas, que representó una inversión superior a 238 millones de pesos; “realizamos los procesos para la reconstrucción de viviendas y comercios dañados, carreteras y escuelas, esfuerzos que se mantendrán hasta que todo lo que el sismo tumbó sea levantado de nuevo”, adelantó.



*OBRAS QUE TRANSFORMAN*



En la estrategia para construir o rehabilitar infraestructura pública, resaltó que junto al Gobierno de México inició la ampliación a 6 carriles de la autopista Manzanillo-Armería y tras meses de gestiones se terminó el tramo transvolcánico de la autopista Colima-Guadalajara; “estamos avanzando para que el tramo Armería-Colima, incluyendo la zona de La Salada, podamos desde el estado, arrancar la obra de ampliación a 6 carriles y conseguir que antes de culminar el sexenio federal, toda la autopista Colima-Manzanillo sea de 6 carriles y manteniéndose sin cobro a particulares”.



Indira expuso que han arrancado los procesos de 336 obras para una inversión de más de 626.6 millones de pesos que se realizan este año, como la construcción de una unidad deportiva nueva en Flor de Coco en Armería; la apertura de un camino en La Caja, en Comala, con inversión de 4.2 millones de pesos y la construcción de un puente colgante en Las Conchas Ixtlahuacán, entre muchas otras.



Junto al Gobierno de México han invertido más de 160 millones de pesos en carreteras y vialidades, más de 21 millones en parques y espacios públicos, más de 198 millones de pesos en todos los hospitales y centros de salud y más de 146 millones de pesos para mejorar escuelas; “y así seguiremos priorizando siempre el beneficio comunitario sobre intereses políticos, económicos o de otra índole”, aseguró Indira.



*OPERACIÓN SALUD COLIMA*



Explicó que, con el apoyo del Gobierno de México, por medio de instancias como IMSS-Bienestar o el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se invierten más de 80 millones de pesos para mejorar 64 centros de salud del estado y 118 millones de pesos más en la rehabilitación de los cinco hospitales que se tienen, para un total de 198 millones de pesos invertidos en la mejora de infraestructura médica local.



Para brindar certeza al personal de salud, se basificaron más de 500 médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y personal de apoyo; se mejoró el abasto de medicamentos e insumos, pasando de 15% al recibir la administración a 90% hoy; resaltó la habilitación de los mastógrafos en Colima y Manzanillo, las hemodiálisis gratuitas a pacientes; habilitación de especialidades que estaban olvidadas como Foniatría en el Hospital Regional Universitario, y se pusieron en operación los quirófanos en el Hospital Materno Infantil.



Tras la gestión ante el presidente López Obrador, junto con la Federación se implementó la Pensión Colima Bienestar para Personas con Discapacidad sin límite de edad; recordó que anteriormente se tenía un padrón de 5 mil 238 personas que recibían la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad, de 2 mil 800 pesos bimestrales, lo que representa una erogación anual de casi 90 millones de pesos.



“Ahora ya cubrimos a los mayores de 30 y así, agregaremos al padrón a otras 3 mil 490 personas que ya están recibiendo sus tarjetas y que en estos días estarán recibiendo lo correspondiente a sus primeros dos bimestres de esta pensión, lo que representa una inversión de casi 20 millones de pesos”, agregó.



*COLIBECAS Y COLIRED*



Vizcaíno Silva dijo que el programa ColiBecas es con la intención de unir educación e igualdad; destacó que, a través de una de sus vertientes, ColiBecas-Uniformes se entregaron más de 111 mil uniformes a estudiantes de preescolares, primarias y secundarias públicas; ColiBecas-Mochilas y Útiles benefició a más de 79 mil niñas y niños de kínder y primaria; mientras que con ColiBecas-Computadoras se entregaron más de 31 mil laptops a estudiantes de secundarias públicas.



“Es una estrategia con la que decimos a las familias colimenses que nos importan mucho, que estamos presentes, que no ignoramos sus necesidades, sino que estamos al tanto de sus preocupaciones y que estos apoyos buscan ayudar a la economía familiar, aligerar la carga de cada arranque de ciclo escolar y que tengan la certeza de que sus hijas e hijos tienen lo necesario para aprender y desarrollarse”, dijo la gobernadora.



En cuanto a ColiRed Internet Libre, recordó que es un proyecto con el que, de la mano del Gobierno de México, han instalado internet inalámbrico en 647 puntos en espacios públicos del estado y que tendrá una segunda etapa en todas las escuelas y plazas públicas, para garantizar que el acceso a internet sea una realidad, incluso en comunidades y colonias alejadas, para reducir la brecha digital.



Indira Vizcaíno reiteró ante la LX Legislatura local que su puerta está abierta, su oído atento y su mano extendida a quienes quieren el bien colectivo y trabajan por alcanzarlo, expuso que la ruta está muy clara y el camino está trazado y coincide plenamente con los principios de la cuarta transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y así se mantendrán durante los años que faltan de administración, siempre fieles a sus convicciones y principios.

