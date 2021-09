¿INCUMPLE EL PRESIDENTE PAGO A BURÓCRATAS?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Colima tiene el mismo escenario político de otras entidades en donde Morena ganó la gubernatura, están en crisis financiera y política por la sucesión, los morenistas, y ciudadanos de otros partidos presionan en las redes sociales para que los legisladores locales interpongan el juicio político al gobernador, pero pareciera que los diputados actuales ya se arreglaron y la papa caliente se la pasarán a la siguiente legislatura, casi todas las entidades están en bancarrota, la mayoría no están pagando quincenalmente a su burocracia estatal, tal como ocurre aquí en Colima.

DENUNCIA INDIRA ENORME DEUDA

La gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, se sorprendió al saber que la deuda podría ser más de 8 mil millones de pesos, si se toman en cuenta las deudas a largo y corto plazo, así como impagos a proveedores, salarios no cubiertos y transferencias no hechas a instituciones u organismo autónomos, que recibirá una administración más complicada de lo que imaginó en sus “peores escenarios” pero además que realizará las auditorías para saber exactamente la realidad financiera de la entidad

DENUNCIAS Y PAROS POR FALTA DE PAGO

Miles de trabajadores de las diferentes áreas del gobierno estatal han participado con sus líderes sindicales para presionar y exigir su salario directamente al gobernador Ignacio Peralta Sánchez, quien ha asumido su responsabilidad, aguantando lo duro y tupido de los memes que lo descalifican, algunos Secretarios ex miembros de su gabinete que tampoco les pagan desde hace meses han preferido mejor renunciar, prefieren brincar del barco que está casi hundido, las familias de los burócratas viven desesperación y angustia por la falta de pago, hasta la Universidad de Colima ejerce presión.

¿COMPROMISO INCUMPLIDO DEL PRESIDENTE?

En diálogo personal con los trabajadores del gobierno estatal de las diferentes áreas en forma reiterada nos han señalado que el presidente del país Manuel López Obrador en su reciente visita se comprometió públicamente y ante los trabajadores estatales en apoyar al Gobierno de Colima para que se pague puntual a la burocracia y pensionados, afectados por la quiebra financiera del Estado. Se comprometió enviar el recurso económico puntual adelantando las participaciones federales, y hasta pidió la anuencia de la gobernadora electa, Indira Vizcaíno quien también aceptó dicho acuerdo, más sin embargo se observa y aseguran que dichos recursos de la federación no llegan puntuales hasta la fecha y por tal motivo simplemente no les pagan tampoco puntual. ¿A quién creerle? Se dice que la Secretaría de Hacienda juega políticamente con el manejo de los recursos hacia los estados, para debilitar más a los gobernadores y enterrar de una vez por todas al PRI o al partido que gobierna en las entidades.

EL SALARIO ES SAGRADO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su última visita que vino a rescatar a los burócratas que “el salario es sagrado” afirmando que con las “participaciones federales futuras” se ayudará a Colima a superar la crisis financiera que ha detenido el pago de pensionados, maestros y trabajadores del estado, y precisó “No nos vamos a meter a ninguna polémica, ni a echarnos unos con la culpa unos con otros. Se trata de resolver el problema y sobretodo el pago a los trabajadores, porque el salario, de acuerdo a la constitución no se debe de retener a nadie, el salario, además es sagrado, es con lo que vive la gente entonces en la próxima quincena se regularizará el pago de la nómina”. Por lógica política el acuerdo anunciado presidencial ya estaba planchado antes de su visita, pues el gobernador prácticamente ya se entregó en cuerpo y alma.

¿SI HAY FRAUDE, PORQUE NO ACTÚAN?

Aseguran los morenistas locales que a chuchita la bolsearon, es decir que hubo un gran desvío de recursos públicos, pero hasta la fecha no han acreditado nada, ni ninguna autoridad federal o estatal ha encontrado nada, situación similar que ocurrió al final del sexenio anterior, aunque ahora son morenistas, un partido diferente al que ha estado gobernando históricamente a Colima, pues si recordamos hace también seis años fueron los mismos priístas los que se acusaron internamente y políticamente, persiguieron al ex gobernador Mario Anguiano Moreno por una deuda estatal que autorizó el Congreso al final del sexenio y que la mayor parte era precisamente para el pago de aguinaldos y sueldos de los últimos meses, inclusive el pago no lo recibió asegura. Es síntesis, no hay justificación para no pagar a los empleados del gobierno estatal, -haiga sido como haiga sido- ya sea por irresponsabilidad del gobierno estatal y ahora del gobierno federal porque no están cumpliendo esos de Hacienda este acuerdo, y dejan mal parado al presidente, y estén o no jugando políticamente con el casi ex gobernador Ignacio Peralta, pero repetimos, los trabajadores no tienen la culpa de ésta gran crisis financiera estatal, pues ya dijo el señor presidente aquí en Colima, “el salario es sagrado”.

FALSA LA RENUNCIA DEL FISCAL

En otro tema, la grilla política en la mayoría de los estados al cambio de las administraciones estatales, los grupos políticos y sus partidos presionan para realizar cambios en las Fiscalías Generales de las entidades, en el caso de Colima no es la excepción, hay notas en las redes que publican asegurando que su titular Gabriel Verduzco Rodríguez ya renunció por jubilación, nota falsa como muchas otras que aparecerán al calor de la sucesión estatal. lo que le falta a la Fiscalía, antes Procuraduría de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública es que llegue una legislatura responsable y profesional interesada en sus actividades, así como una gobernadora o gobernador responsable en resolver de fondo estas dos grandes instituciones de seguridad abandonadas por años, esperamos que el cambio sea para bien.