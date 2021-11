Incentivan paternidad activa y elegida en Secretaría de Salud

*El Departamento de Salud Reproductiva informó que la vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo sencillo y efectivo que dura 20 minutos, que no interfiere con la actividad sexual.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima señaló que la vasectomía sin bisturí se realiza como método anticonceptivo permanente a los hombres que cuentan con una paternidad satisfecha, es decir, que ya no desean tener más hijos.

De esta manera, agregó, se incentiva la paternidad activa y elegida, así como la responsabilidad del hombre en la planificación familiar y la anticoncepción en igualdad de género.

El Departamento de Salud Reproductiva informó que esta vasectomía no interfiere con la actividad sexual, es un procedimiento quirúrgico sencillo que no requiere hospitalización y la recuperación es rápida, permitiendo regresar rápidamente a sus actividades habituales.

Se trata de un método anticonceptivo sencillo y efectivo que dura 20 minutos, se utiliza anestesia local y no afecta en lo absoluto la masculinidad, el deseo sexual, ni las erecciones.

La ventaja de este método es que no requiere de hospitalización ni de estudios preoperatorios y no ocasiona molestias posteriores a la operación y no provoca efectos a largo plazo, por lo que no tiene ningún riesgo para la salud.

Dijo que en la dependencia se cuenta con la acreditación de médicos que realizan la técnica de vasectomía sin bisturí, quienes intensifican sus acciones en jornadas que en esta ocasión se llevarán a cabo a partir del 13 de noviembre en la entidad.