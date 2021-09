Incansable y permanente trabajo del STSHAC da beneficios a la población capitalina de Colima

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Los sindicatos a través de los años han sido la fortaleza de los gobiernos federales, estatales y municipales, que buscan respaldar los derechos y hacer respetar las conquistas obtenidas por los trabajadores, además de ser la primera cercanía que tienen con la población al otorgar servicios.

El trabajo se realiza, con esfuerzo, dedicación, esmero y solidaridad de los trabajadores, esto a pesar de la precariedad económica que presentan los “patrones” por la mala administración de recursos que se traduce en los malos suministros y escases de artículos y maquinaría para otorgar servicios.

“La fuerza laboral sale a las calles y oficinas a continuar trabajando en beneficio de la población”.

Este es el caso del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Colima (STSHAC), que por lo menos en los últimos seis años, es decir en las administraciones del ahora ex alcalde Héctor Insúa García y el actual, Leoncio Morán Sánchez, se las han visto “negras” para otorgar los servicios debido a la falta de mantenimiento de equipo y sobre todo de los adeudos que se han tenido con la clase trabajadora.

Han sido constantes las denuncias hechas por el dirigente sindical, Héctor Arturo León Alam en torno a la situación que se presenta principalmente en la Dirección de Servicios Públicos Municipales, donde los camiones recolectores de basura están dañados y que ponen en peligro la vida de los trabajadores a un posible accidente y aunado a ello, también peligra el colapso de un servicio tan sentido y necesario para la población.

La lucha ha sido permanente, en todos los sentidos, siempre viendo por defender los derechos y conquistas laborales, ante ello, el STSHAC ha presentado diversas denuncias penales, una de ellas ante la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción, en contra del alcalde con licencia y ex candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Leoncio Morán Sánchez, por el desvío de 40 millones de pesos de recursos de los sindicalizados.

“El actual alcalde también es mudo, sordo y está desaparecido, Leoncio Morán es totalmente otro después de la elección y está desaparecido, después de que se le descubrió la deuda de los 40 millones de pensiones al Ipecol (Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima) Leoncio Morán se enemistó con toda la clase trabajadora”, habría expresado.

Pero a pesar de todo ello, la lucha de la base trabajadora continúa, el trabajo permanente del sindicato a favor de sus agremiados y la suma de esfuerzos, permiten que, hasta el momento, a pesar de la situación financiera que se presenta, los sueldos y salarios de los servidores públicos no se han visto afectados. Todos los integrantes del Comité Ejecutivo Sindical, no han cejado en gestiones, en reuniones y en exigencias para que “el salario no se toque, pues es sagrado”.

Así lo demuestran las diferentes voces de trabajadores agremiados al STSHAC quienes agradecen a sus líderes el que se mantengan un orden en el pago de salarios y prestaciones, que no trastoque su tranquilidad y la de sus familias, quienes, a pesar de la pandemia, de las situaciones adversas con las que en ocasiones se presentan día a día acuden a realizar sus labores al servicio de los habitantes de la capital del estado.

También la ciudadanía se siente satisfecha con el trabajo realizado por quienes con su esfuerzo y dedicación llevan a cabo sus encomiendas, notándose en parques y jardines, en la recolección de basura, en mantener los principales servicios públicos con calidad, en la atención a la población, etc., saben que los funcionarios cambian, que unos se van, pero los que se quedan, los sindicalizados, mantendrán el trabajo constante, dedicado y realizado con la empatía y servicio que los colimenses se merecen.