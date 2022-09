IMPORTANCIA DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL

La imaginación

crea la realidad.

Richard Wagner.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

Dentro de las múltiples actividades que han derivado la globalización de la economía existe una que invariablemente genera molestia para quienes se ven involucrados en ella y es la obligación existente para el pago de impuestos.

El espíritu mediante la cual se establecen las disposiciones legales para contribuir al gasto público se funda en la necesidad de generar las condiciones económicas para que los gobiernos puedan otorgar asistencia social a la sociedad en general.

En nuestro país ha existido la cultura de no pagar impuestos es algo bastante común, incluso en mis tiempos de estudiante en la facultad de contabilidad y administración en la Universidad de Colima nuestro maestro de la materia de derecho fiscal a pregunta de su servidor con relación del porque tan amplio el contenido del Código Fiscal de la Federación me hacia la precisión en el sentido de que el contribuyente mexicano siempre busca evadir el pago de impuesto con base en estrategias fiscales y las autoridades trabajando de manera permanente con la finalidad de no dejar oportunidad alguna para evitar el pago de impuestos.

Vale recordar que a través de un informe presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2014 señalaba que mientras en nuestro país la recaudación representa un 11.7% del producto interno bruto (PIB), en países de Europa como lo es Dinamarca sus ingresos por concepto de impuestos representa un 50.9% de su PIB.

También señala en su informe la OCDE que en nuestro país el 54% de la población mexicana no paga impuestos, mientras que en países de primer mundo la totalidad de la población económicamente activa si cumple con su obligación tributaria, lo cual revela el gran compromiso de su gente y de los empresarios que bajo una visión solidaria contribuyen con el gasto público.

Es precisamente a través de los impuestos como la economía de un municipio crece y deriva en condiciones de vida digna para sus habitantes al estar en condiciones el gobierno municipal de generar acciones de gobierno que logren disminuir de manera significativa los índices de pobreza y pobreza extrema.

Una de las causas por las cuales los particulares optan por evadir el pago de impuestos y la principal en el sentido de que “de todas formas se roban el dinero las autoridades”, lo cual se ha convertido en una cultura de la sociedad mexicana al buscar por todos los medios posibles no pagar.

Remitiéndonos al plano municipal observaremos que el común denominador gira en torno a que la sociedad no responde a al llamado de las autoridades a fin de que cumplan con sus obligaciones tributarias debido a que no se reflejan acciones de gobierno que deriven una mejoría en la calidad de vida de sus habitantes

Un indicador que es alentador para la actual administración municipal de Villa de Álvarez es en el sentido de que la recaudación por concepto de recursos propios ha superado la proyección estimada en el primer semestre el ejercicio fiscal 2022, situación que da certidumbre a la economía del municipio

Pero también se debe tener una visión clara de que hacer con esos excedentes ya que pudieron aplicarlos en incrementar los sueldos de los integrantes del Cabildo o de los funcionarios de primer nivel, situación que no sucedió, ya que dicho incremento en los ingresos representa superar las metas presupuestadas y como consecuencia están en condiciones de aplicar dichos excedentes en adquisiciones de vehículos para la recolección de basura, grúas para el alumbrado público, mejorar el alumbrado público y muchas más acciones de gobierno, situación que ha sucedido por instrucciones de la Presidenta Municipal Esther Gutiérrez Andrade.

Lo anterior es un testimonio de que la alianza entre el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática lograron postular a una candidata rentable haciendo a un lado todo tipo de intereses mezquinos por anteponer los de la población villalvarense, y también les debe dar una idea de que unidos lograran triunfos electorales, por lo tanto, la alianza deberá continuar para el próximo proceso electoral.

La Alcaldesa Esther Gutiérrez Andrade está consciente de la importancia que representa para su proyecto de gobierno municipal el contar con una recaudación importante ya que a través de ella lograra mejorar las condiciones de vida del noble pueblo villalvarense.

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

