IMPORTANCIA DE LA RECAUDACIÓN

La sonrisa es el lenguaje universal

de los hombres inteligentes

Víctor Ruiz Iriarte.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

Dentro de las múltiples actividades que han derivado la globalización de la economía existe una que invariablemente genera molestia para quienes se ven involucrados en ella y es la obligación existente para el pago de impuestos.

El espíritu mediante la cual se establecen las disposiciones legales para contribuir al gasto público se funda en la necesidad de generar las condiciones económicas para que los gobiernos puedan otorgar asistencia social a la sociedad en general.

En nuestro país ha existido la cultura de no pagar impuestos es algo bastante común, incluso en mis tiempos de estudiante en la facultad de contabilidad y administración en la Universidad de Colima nuestro maestro de la materia de derecho fiscal a pregunta de su servidor con relación del porque tan amplio el contenido del Código Fiscal de la Federación me hacia la precisión en el sentido de que el contribuyente mexicano siempre busca evadir el pago de impuesto con base en estrategias fiscales y las autoridades trabajando de manera permanente con la finalidad de no dejar oportunidad alguna para evitar el pago de impuestos.

Vale recordar que a través de un informe presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2014 señalaba que mientras en nuestro país la recaudación representa un 11.7% del producto interno bruto (PIB), en países de europa como lo es Dinamarca sus ingresos por concepto de impuestos representa un 50.9% de su PIB.

También señala en su informe la OCDE que en nuestro país el 54% de la población mexicana no paga impuestos, mientras que en países de primer mundo la totalidad de la población económicamente activa si cumple con su obligación tributaria, lo cual revela el gran compromiso de su gente y de los empresarios que bajo una visión solidaria contribuyen con el gasto público.

Resulta por demás algo inconcebible que en el pasado reciente y consciente de la importancia que representan para el crecimiento de la economía el pago de impuestos se haya exentando a grandes empresarios con cifras nada despreciables por parte del Presidente de la Republica en turno.

Es precisamente a través de los impuestos como la economía de un país crece y deriva en condiciones de vida digna para sus habitantes al estar en condiciones el estado de dotarlos de salud, seguridad pública, obras, educación, justicia, alimentación, vivienda y a través de estas acciones de gobierno disminuir los índices de pobreza y pobreza extrema.

Una de las causa por las cuales los particulares optan por evadir el pago de impuestos y la principales en el sentido de que “de todas formas se roban el dinero las autoridades”, lo cual se ha convertido en una cultura de la sociedad mexicana al buscar por todos los medios posibles no pagar.

SI bien es cierto con las reformas estructurales llevadas a cabo por la administración federal del Presidente Enrique Peña Nieto entre ellas la hacendaria despertaron muchas expectativas, en realidad resultaron un fracaso ya que en todos los conceptos a través de los cuales la federación recauda ingresos fue bastante baja en comparación con lo presupuestado con los resultados que esto propicia.

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante campaña señalo que de ganar las elecciones profundizaría en el tema de la evasión de impuestos por parte de los grandes empresarios, AMLO hace algunos días señalo que si bien es cierto que en el periodo neoliberal se condonaron miles de millones de pesos en su gobierno esos privilegios se acabaron, puntualizo que en el pasado solo pagaban impuestos los profesionales, los pequeños y medianos empresarios, el pueblo raso, los comerciantes, pero los “machuchones” no pagaban y si pagaban posteriormente se los devolvían.

Un indicador que es alentador para la actual administración federal es en el sentido de que la recaudación en el primer trimestre presento un incremento del 5 % en relación al mismo periodo pero del año 2018, situación que da certidumbre a la economía mexicana ya que dicho incremento representa un ingreso que supera las metas presupuestadas.

AMLO está consciente de la importancia que representa para su proyecto de país el contar con una recaudación importante ya que a través de ella lograra mejorar las condiciones de vida de la sociedad mexicana.

