Imparten con éxito seminario de música contemporánea, en el Fernando del Paso

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para culminar las actividades del Seminario de Música Contemporánea impartido por el compositor Gilberto Moreno Ramos y organizado por el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Colima en coordinación con la Universidad de Colima, se llevó a cabo en estos días un concierto de clausura en el Museo Universitario “Fernando del Paso”. En él, los alumnos participantes, acompañados por su maestro interpretaron la pieza “Marsias”, del compositor Mario Lavista, con la intervención especial del arqueo-musicólogo colimense y universitario Abraham Elías.

Gilberto Moreno, egresado de la Facultad de Música de la UNAM, comentó que la idea del concierto final surgió conforme se fueron desarrollando las ocho sesiones que duró el seminario y gracias a un buena conexión y al ambiente de trabajo generado con los alumnos participantes.

Sobre la pieza interpretada, dijo que Mario Lavista, quien falleciera el año pasado, se inspiró en el cuento “Marsias”, del poeta español Luis Cernuda, que a su vez está basado en el mito griego de un sátiro que desafió al dios Apolo a un duelo con el aulós, instrumento griego parecido al oboe; “lo que haremos se conoce como site specific piece, una pieza pensada específicamente para este espacio, interviniendo la obra de Mario Lavista y haciendo una reinvención de dicha pieza, compuesta originalmente para oboe y copas de cristal”.

Abraham Elías, responsable del Departamento de Investigación del Museo Universitario de Artes Populares “María Teresa Pomar”, señaló que el aulós, instrumento que tocan los personajes de este mito griego, tiene una antigüedad de cerca de tres mil años y en la época en que Mario Lavista compuso su pieza (1982) no se sabía mucho sobre dicho instrumento; “gracias a investigaciones más recientes se han logrado realizar réplicas fieles del aulós y solamente hay dos instrumentos completos, uno en Berlín y otro en París; el que voy a tocar es una réplica en 3D del ejemplar de París”.

En representación del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Colima, la académica e investigadora Krishna Naranjo agradeció a la Universidad de Colima por ser anfitriona de este evento a través de su museo “Fernando del Paso” y destacó la importancia para ambas instituciones de generar espacios colaborativos entre creadores y diferentes corrientes artísticas, como se dio durante el Seminario de Música Contemporánea.

Al concluir la presentación, Christopher Naranjo, egresado de la Licenciatura en Música del IUBA, señaló en entrevista que entrar en contacto con la música de Mario Lavista le permitió conocer otras formas de ver la música, así como el tiempo con el cual se miden usualmente las piezas musicales; “además, aprendí a organizarme, a realizar trabajo colaborativo con otros músicos, y descubrí las posibilidades de un instrumento que parece tan sencillo como es una copa de cristal”.

Por su parte Lizeth Luz, quien actualmente estudia la carrera de música en la especialidad de violín en el IUBA, señaló que esta experiencia le sirvió para introducirse en un tipo de música diferente a la que estudia habitualmente, lo cual le permitió, dijo, explorar otras técnicas, además de encajar su instrumento en un repertorio más contemporáneo; “ojalá que se le dé un poco más de difusión a estas actividades, porque estoy segura que debe haber más gente interesada en tener estas experiencias”.

Finalmente, el estudiante de la licenciatura en Música del IUBA, Isaac Flores López comentó que siempre ha tenido el interés por conocer música nueva, además de experimentar todo lo que se puede generar mediante el sonido y aseguró que conocer la obra de Mario Lavista ha sido muy enriquecedor para su formación; “aunque no estoy estudiando la carrera de composición, me gusta crear mis propias piezas, por eso me parece importante nutrirme de música nueva y no tenerle miedo a lo desconocido”.