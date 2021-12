IEE desmiente a la gobernadora y a la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración sobre no adeudo

*Recursos que adeudan son para cubrir al personal de la institución, el pago de aguinaldo y prestaciones de fin de año, pago de impuestos federales y locales.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- El Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE) asegura mediante comunicado de prensa para la opinión pública, haber recibido recortes importantes por más de 13 mdp, lo que no le permite cumplir con varias de sus funciones y obligaciones. Así también, se dijeron preocupados por las declaraciones vertidas en rueda de prensa el pasado día 23 de diciembre, por parte de la gobernadora, Indira Vizcaíno, y la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Fabiola Verduzco, donde se informó que todas las deudas hacia las instituciones públicas del estado habían sido saldadas, incluidas las concernientes a los Organismos Autónomos, lo cual no sucedió para el IEE.

Solicitan que los recursos presupuestados y que a la fecha de hoy se adeudan al Instituto Electoral del Estado de Colima, para cubrir al personal de la institución, el pago de aguinaldo y prestaciones de fin de año, pago de impuestos federales y locales, así como lo correspondiente al financiamiento de los partidos políticos.

A continuación el comunicado del IEE de manera íntegra:

A LA OPINIÓN PÚBLICA

El año que está por concluir ha sido complicado para quienes habitamos en Colima. No solo por la pandemia del COVID-19 sino también por el aspecto económico.

En este sentido, el Instituto Electoral del Estado de Colima, consciente de tal situación, ha implementado una política de austeridad y racionalidad en todos los gastos que se derivan de las obligaciones que por Ley debe cumplir; sin embargo, se ha visto afectado por los constantes recortes de recursos económicos que año con año le han sido impuestos. Además, en el contexto de la crisis económica por el impago gubernamental de los recursos que se le deben suministrar al Instituto, mismos que a la fecha consisten en la segunda quincena de junio y todo el mes de noviembre del presente año, sumando ambas un total de más de trece y medio millones de pesos. Lo cual no ha permitido cumplir con varias de estas obligaciones.

Reconocemos que la nueva administración estatal ha estado dando cumplimiento a las obligaciones pendientes; sin embargo, ante el compromiso de que todos los recursos económicos que se adeudaban por la administración anterior, así como lo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre serían cubiertos antes de terminar el presente año, a las Consejeras y Consejeros electorales nos preocupan las declaraciones vertidas en rueda de prensa el día 23 de diciembre del año en curso por la C. Gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, y la C. Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Fabiola Verduzco Aparicio, donde se informó que todas las deudas hacia las instituciones públicas del estado habían sido saldadas, incluidas las concernientes a los Organismos Autónomos, lo cual no sucedió en el caso de nuestra institución, a pesar de que se han concertado citas desde la semana antepasada con la propia Secretaria de Finanzas, sin que hasta el momento se nos haya atendido, por lo que seguiremos insistiendo en entablar audiencia hasta solucionar el tema.

Es por lo anterior que solicitamos, una vez más, a la titular del Poder Ejecutivo y a la Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, que los recursos presupuestados y que a la fecha de hoy se adeudan al Instituto Electoral del Estado de Colima, sean entregados a la brevedad posible, ya que con ellos se tiene la obligación de cubrir al personal de la institución, el pago de aguinaldo y prestaciones de fin de año, pago de impuestos federales y locales, así como lo correspondiente al financiamiento de los partidos políticos, mismo que se encuentra también en el presupuesto del Instituto.

Lo anterior, implica que las y los trabajadores del Instituto Electoral del Estado no han recibido al día de hoy las prestaciones de fin de año que legalmente les corresponde y ante el desgaste de las vías de comunicación institucionales así como la omisión de respuesta de las autoridades de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, y al ser el

aguinaldo y las prestaciones de fin de año un derecho humano de toda persona trabajadora, es que exigimos la transferencia de los recursos presupuestados y que, al día de hoy, están pendientes de cubrir al Instituto, a efecto de cumplir con las obligaciones salariales de las y los trabajadores. No se omite mencionar que, en caso de no recibir las ministraciones pendientes, el Instituto no cuenta con los fondos para cubrir los diversos compromisos patronales, el financiamiento correspondiente a partidos políticos, y las deudas que hasta la fecha se han venido acumulando, lo cual pone en grave riesgo la función y los fines institucionales que tiene encomendado por mandato constitucional y legal.

A T E N T A M E N T E

CONSEJERA PRESIDENTA, CONSEJERAS Y CONSEJEROS

DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIM