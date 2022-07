Heridos con pirotecnia; durante el concierto de Dua Lipa, en Canadá

CN COLIMANOTICIAS

Canadá.- Varias personas resultaron heridas durante la última presentación de Dua Lipa en Toronto, Canadá, tras ser alcanzados por unos fuegos artificiales que fueron introducidos de contrabando a las instalaciones del Scotiabank Arena. Videos tomados durante el Future Nostalgia Tour muestran el momento en que comienzan a detonar fuegos artificiales en la sección del piso cerca de la cabina de sonido. Se puede ver a los fanáticos huyendo cuando estallaron los proyectiles.

Fireworks were reportedly smuggled & lit up during the closing of @DuaLipa’s #FutureNostalgiaTour show in Toronto last night.

pic.twitter.com/Rh29VBZaGf

