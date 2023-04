¡Hasta regañada salió! Mujer pide a Ciapacov flexibilidad para pagar y le arreglen conexión con drenaje pluvial

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- María Teresa López Cortés, habitante del domicilio Laguna de los Ocotes número 298, de la colonia Solidaridad, denunció que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov) no le han atendido en solicitud de arreglo de la conexión de su registro a drenaje pluvial.

La mujer que padece cáncer y afectación en el nervio ciático, expuso que el problema radica en que no le han solucionado que el registro fuera de su casa se llena de aguas negras y no hay desahogo de éstas.

Añadió que tiene temor que la situación se complique en la temporada de lluvias que está próxima a llegar.

La denunciante refirió que fuera de su domicilio se genera una «laguna» en los días de lluvia intensa, ya que se encharca porque no hay salida de agua.

«Ahora mi pendiente es que llueva y se llene, y va a ver un problema».

NO LE ARREGLAN PORQUE TIENE ADEUDO

De acuerdo a López Cortés, acudieron trabajadores de Ciapacov a revisar la situación, pero no le arreglaron la problemática porque tenía un adeudo de 30 mil pesos.

Expuso que en ese acuerdo ella había pagado durante cuatro meses la cantidad de entre 1 mil 500 a 2 mil pesos mensuales.

«Un adeudo al que fui e hice un acuerdo, pero me enferme del nervio ciático, me paralicé medio cuerpo y apenas hace una semana me levanté y quebrante el reglamento de contrato (con Ciapacov)».

Agregó que tras tener cierta recuperación de la enfermedad volvió a acudir a las oficinas del organismo operador del agua, pero le dijeron que lo que había otorgado «ya no cuenta (…) Y pues que ya se perdió ese dinero».

La mujer agregó que solo le bajaron el adeudo a 28 mil pesos, «pues cuándo voy a pagar, cuándo voy a pagar ese adeudo, es de nunca acabar».

«ME REGAÑÓ EL SEÑOR VLADIMIR»

López Cortés expuso que recibió una llamada del director de Ciapacov, Vladimir Parra Barragán para «regañarla»:

«Me habló el señor Vladimir y me regañó que porque había hablado a la radio (para hacer la denuncia); la presidenta de barrio vino y sí, hice mi comentario y ella fue la que me ayudó; y él (Vladimir Parra) me habló y me llamó que porque tenía que estar hablando de esas cosas».

Continuó en su denuncia: «y le dije, sí señor, sí vinieron y nomás estuvieron ‘chupando’ el agua del registro y la tiraron a la avenida, le metieron una bomba y (aquí) ‘gorgoreaba’ agua».

LOS TRABAJADORES RECONOCIERON QUE SE DEBE HACER ALGO

La mujer expuso que los propios trabajadores de Ciapacov, cuando fueron a hacer el primer trabajo, reconocieron que necesitaban hacer un trabajo en la ‘línea’ de drenaje.

Solicitó a directivos de Ciapacov tengan consideración para poder pagar, ya que tiene tres meses que no labora por su condición de salud.

«Tengo tres meses que no trabajo y de dónde les voy a pagar para que me hagan ese servicio (…) Que le vengan a ayudar a acomodar aquí».

Además no negó que pagaría la deuda que se tiene, pero sí pide que le den flexibilidad para poder hacerlo.