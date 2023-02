Gustavo Vázquez, un político leal de profundas convicciones; “el más priísta de los priístas»: Alejandro Flores

*El priísmo colimense recordó el XVIII aniversario del fallecimiento de Gustavo Alberto Vázquez Montes.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El priísmo colimense se congregó ante el monumento de nuestro gobernador por siempre, Gustavo Alberto Vázquez Montes, en la explanada de la Cada de la Cultura, para colocar una ofrenda floral y montar guardias de honor al cumplirse este 24 de febrero, el décimo octavo aniversario del fatal accidente aéreo que acabó con su vida.

El evento estuvo encabezado por la dirigencia estatal del PRI, que preside Arnoldo Ochoa González, así como sectores y organizaciones, las diez dirigencias municipales de este instituto político, el ex gobernador Fernando Moreno Peña, así como ex compañeros de Gustavo Alberto Vázquez Montes, en sus etapas de diputado local, y amigos y ex colaboradores de la administración estatal.

A nombre del priísmo colimense habló el Secretario de Acción Electoral del CDE, Alejandro Flores López, quien afirmó que “ni siquiera en su muerte Gustavo pudo ser un personaje de bajo perfil, como el fuera de serie que siempre fue, pues partió en un día muy significativo para nuestro país, el Día de la Bandera”.

Alejandro Flores recordó a Gustavo Alberto Vázquez Montes, como “un mexicano ejemplar, amante de su patria y de su muy amado Colima”.

Afirmó que el legado de “El Profe”, “es tan trascendental en la vida política y pública de Colima, que el reconocerlo no puede escapar ni siquiera a los ajenos y opositores al Partido Revolucionario Institucional, llevándolos inclusive a atropellarse a sí mismos en sus discursos, pues mientras acusan a los gobiernos priístas del pasado de todas las desgracias de los colimenses homenajean a Gustavo, olvidando que su gobierno y trayectoria política se enmarcan en ese pasado del que todo culpan ante la ineficacia para cumplirle a los colimenses las altas expectativas que ofrecieron; es pues, la incongruencia el sello de la mal llamada cuarta transformación, quienes se sienten con el derecho de apropiarse del nombre de Gustavo, solo porque lograron atrapar en su movimiento a algunos de los suyos que siguen lucrando con su nombre como el de una marca de ropa se tratara”.

Remato señalando que no debe quedar ninguna duda “en vida Gustavo fue el más priísta de los priístas, pues vivió y murió priísta”.

“Les pese o no, Gustavo no es una marca trans partidista, Gustavo es uno de los más grandes personajes, activistas e ideólogos que ha dado el priísmo colimense, un ícono y un referente asociado siempre a los mejores años del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Colima y eso debe de respetarse al margen del rumbo político que los suyos han decidido tomar”, dijo el orador.

En otra parte de su mensaje Alejandro Flores López, afirmó que Gustavo, a diferencia de muchos otros, “era un político leal y de profundas convicciones, incapaz de traicionar a su partido para quien siempre tuvo generosidad, aún en los momentos de mayor adversidad”

Hoy en el aniversario de su partida física le homenajeamos con respeto, pero más aún preferimos recordarlo en vida; “Gustavo se fue, pero se quedó como se quedan los grandes hombres y mujeres en el legado de su obra, en su ejemplo de vida y en su ideología, por ello no es exagerado decir que Gustavo Vázquez fue para los colimenses, lo que Colosio es para millones de mexicano“.

“Hoy recordamos la memoria de un político formado sólidamente en la ideología de su instituto político, un legado para nuestra actualidad y para nuestra circunstancia”, dijo Alejandro Flores.

Alejandro Flores, en su mensaje recordó a los colaboradores, amigos y pilotos que fallecieron en aquél aciago accidente aéreo como Roberto Preciado Cuevas, Guillermo Díaz Zamorano, Luis Ramón Barreda Cedillo, el empresario Alejandro Dávila y los pilotos Germán Ascencio y Mario Torres, “para todos ellos elevamos un recuerdo vivo a su memoria”.

ES MOMENTO DE HACER VALER EL LEGADO DE GUSTAVO VÁZQUEZ: REGIDORA SARA MARTÍNEZ

En el mismo evento hizo uso de la palabra la Regidora del Cabildo de Manzanillo Sara Valdovinos Rincón, quien señaló que si viviera Gustavo Alberto Vázquez, “hoy estaría sorprendido de cómo el poder transforma, como a muchos hoy nos sorprende, que otros, al igual que nuestro amigo Gustavo, defendían las causas sociales y promulgaban porque los colimenses estuviéramos mejor, esos mismos hoy apoyan la regresión en diferentes rubros del desarrollo de nuestro estado”.

Destacó que, por eso, “es momento de hacer valer el legado que nos dejó nuestro siempre gobernador, no podemos equivocarnos más, pongamos en marcha cada uno de los ejemplos que nos enseñó, que como siempre tenía tiempo de atendernos y de escucharnos, pero escucharnos de verdad, no solo con el oído, sino con la inteligencia que él sabía tener”.

Señaló la regidora de Manzanillo, que “eso es algo que debemos recuperar los priístas si queremos volver a hacer que la gente crea en nosotros”.

Para concluir mencionó que sin duda alguna se nos adelantó un gran ser humano, siempre alegre, un gran gobernador que siempre tuvo como prioridad trabajar por el progreso de Colima, y no podemos olvidar que siempre estuvo atento a las necesidades de los trabajadores del campo y de las mujeres, lamentablemente su partida y las personas que lo acompañaban hace 18 años dejan un gran vacío en las familias colimenses”.