Grupo Colimán-Empresas AGGALL y sus Fundaciones de Fairtrade, entregan equipo de cómputo a sus trabajadores

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Las Fundaciones Fairtrade de Grupo Colimán-Empresas AGGALL: Familia Colimán, A.C. y Familia Don Jorge, A.C. entregó 14 computadoras portátiles a igual número de trabajadores dentro del programa de apoyo a la educación para hijos de los empleados de esta empresa.

Personal de las fincas Palenque, Santa Rosa y Candelaria recibieron de manos del área Responsabilidad Social y de los Comités de Fairtrade los equipos de cómputo.

José de Jesús Fuentes García, presidente de la Fundación «Familia Colimán» en el rancho Santa Rosa, dijo que estos tipos de apoyo se entregan con el objetivo de que las familias tengan un poquito más de apoyo a la educación, “por el tema de la pandemia ocupan más la computadora conectarse para enviar trabajos y a los hijos se les facilita más que nada a sus hijos, algunos tienen a sus hijos hasta en universidades ya que ahora hasta en las primarias les piden trabajos con computadora”.

Por su parte, los trabajadores beneficiados reconocen el gran apoyo que reciben de la empresa Colimán para que sus hijos sigan estudiando, como es el caso de María Elena Díaz Varela quien dice que tiene dos años trabajando en la empresa, “para mí es de gran utilidad la computadora ya que soy mamá soltera y pues me sirve de mucho este apoyo y me da mucho gusto que me hayan escogido para este apoyo”.

Yoselin Marisa Méndez Ramos con un año meses laborando en esta empresa, se mostró muy contenta por el apoyo “pues con eso se podrá ayudar con las tareas de mi hermanito”.

José Candelario González Guerrero labora con COLIMÁN desde hace 8 años, quien admitió que el equipo de cómputo les será de mucha utilidad para sus hijos y reconoció que a diferencia de otras empresas en COLIMÁN si se respalda al trabajador.

Este programa busca además brindar la accesibilidad a los colaboradores a las herramientas para la educación y de acuerdo con los programas de desarrollo de las Fundaciones de Fairtrade.