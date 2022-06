Griselda Martínez invita a las y los diputados a que se trabaje a favor de Manzanillo; ‘es pilar de México’

*Alcaldesa recibe reconocimiento conmemorativo por el 149 aniversario de elevación a Municipio.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Al reconocer el desarrollo de la historia de Manzanillo como puerto y como ciudad, la presidenta Griselda Martínez invitó a las y los integrantes de la LX Legislatura a trabajar por el bien de las y los manzanillenses, pues dijo que este municipio no sólo es el motor económico de Colima como estado, sino también un pilar fundamental en el desarrollo económico de México.

Lo anterior al participar en la Sesión Solemne No. 5 del Congreso del Estado, misma que se desarrolló en el Muelle de Cruceros Don Cecilio Lepe Bautista con motivo del 149 Aniversario de la elevación del pueblo de Manzanillo a la categoría del municipio y por lo que la alcaldesa recibió un reconocimiento conmemorativo.

Griselda Martínez mencionó que Manzanillo por su privilegiada posición geográfica, su infraestructura, vías de comunicación, equipamiento marítimo, alto nivel en el manejo de cargas, en los últimos años se ha consolidado como el principal puerto comercial del Pacífico Mexicano, “moderno y productivo gracias a la participación activa de los diferentes niveles de gobierno, la iniciativa privada y todos aquellos actores que intervienen de una u otra forma en la actividad portuaria. Si a Manzanillo le va bien, le va bien a los colimenses y a los mexicanos”.

Mencionó a las diputadas y diputados y a la gobernadora Indira Vizcaíno, la posición estratégica de Manzanillo en la Cuenca del Pacífico, zona de mayor manejo comercial del mundo, lo cual favorece que se relacione con tres continentes, el 40% de la población mundial, la tercera parte de la superficie terrestre y la mitad de la acuática, “es un sitio con posibilidades concretas de amplio desarrollo económico basado en el intercambio comercial con los países de la región más dinámica de la economía mundial”.

Añadió que el turismo representa, para Manzanillo, la segunda fuente de trabajo, pues cuenta con más de 4 mil habitaciones hoteleras y servicios asociados competitivos, servicios de primera calidad, en hoteles de cinco estrellas, gran turismo y más; asimismo dijo que la Central Termoeléctrica produce el 5.4% de la energía eléctrica del país y abastece al sistema interconectado nacional, especialmente a Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes, además del puerto.

Citó también que la Terminal Regasificadora de Gas Natural Licuado (TRGNL) para recepción, almacenamiento y gasificación de Gas Natural Licuado tenía como objetivo, garantizar la capacidad de suministro de gas natural para el estado de Colima y el Occidente del país, con el consecuente impacto positivo en el crecimiento económico de la región, pero que, “aún no se percibe”.

Griselda Martínez precisó que no obstante, los avances significativos que caracterizan a Manzanillo, aún hay áreas de oportunidad en la integración del puerto ciudad, “existe una creciente demanda de espacio para el crecimiento del puerto para el desarrollo de sus actividades; en el rubro urbano se registran conflictos derivados de la presión que ejerce la necesidad de espacio público y privado para llevar acabo las operaciones que demandan la Administración del Sistema Portuario Nacional en Manzanillo”.

Indicó que desde el ayuntamiento de Manzanillo se ha trabajado desde hace 3 años en una adecuada planificación urbana, en razón de la desarticulación en la relación ciudad-puerto, “que no han crecido a la par; la ciudad mostró una expansión anárquica, dando lugar a asentamientos irregulares con la generación de todos los problemas que ello representa, en oposición, el puerto se ha desarrollado de manera significativa en concordancia con las exigencias de la globalización”.

Mencionó que el potencial de Manzanillo no ha alcanzado aún su máximo desarrollo a consecuencia de un abandono que duró décadas, ausencia de políticas públicas humanistas y articuladoras lo que ocasionó el detrimento en la calidad de vida de las y los manzanillenses.

“Aún hay mucho trabajo por hacer, por eso desde la administración municipal hacemos grandes esfuerzos para dignificar la ciudad del puerto más importante del país, dada la importancia nacional e internacional de nuestro puerto, es seguro que continuará creciendo, por eso trabajamos de la mano con la ASIPONA y el Gobierno de la República en decenas de proyectos y la ejecución de los mismos que están y estarán impactando de manera positiva el desarrollo ordenado de la ciudad, la importancia de la planificación a largo plazo de nuestro municipio como ya la hemos proyectado al 2050, es fundamental para un crecimiento sustentable basado en el ganar ganar del puerto y la población”, expuso.

Desde nuestro ámbito de competencia, no descansamos ni un solo día en el objetivo de otorgar más y mejores oportunidades para nuestra gente que, dicho sea de paso, es gente noble, buena, trabajadora, amable, franca y que no tiene un pelo de tonta, no se le puede engañar tan fácilmente.

En su oportunidad, el presidente del Congreso del Estado el diputado Rigoberto García Negrete reconoció en la alcaldesa su dedicación y empeño que ha impreso para que Manzanillo transite con mejores niveles de vida para su población, logrando un buen desarrollo en las actividades económicas y en las de seguridad.

La gobernadora Indira Vizcaíno en su mensaje reconoció a las y los manzanillenses, y añadió que, “conmemorar esta fecha nos motiva e inspira a transformar Colima, siendo mejores funcionarias y funcionarios públicos, responsables en el decir y el hacer. En suma, a ser mejores”.