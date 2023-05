Griselda Martínez entrega hoya ‘El Tanque’ en Camotlán de Miraflores, producirá miles de tilapias

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Con una producción de 15 mil tilapias, la presidenta Griselda Martínez hizo entrega de una hoya de agua en la comunidad de Camotlán de Miraflores, la cual tiene una capacidad de 13 mil metros cúbicos, además se rehabilitaron los caminos para facilitar el acceso hacia ella y se reforestaron 9 hectáreas.

Acompañada por la secretaria del Ayuntamiento, Martha Zepeda; el tesorero municipal, Lalo Camarena; el director de Desarrollo Rural, Carlos Arias; el director de Medio Ambiente, Alejandro Reyes; el biólogo Joaquín Campos, el comisario Jorge García; la señora Beatriz Ramona González, funcionarios municipales y ante un nutrido grupo de personas de la comunidad, la alcaldesa, además de destacar el proyecto de la hoya de agua, también previó que Camotlán de Miraflores puede ser un lugar perfecto para lograr una adecuada reforestación. Aseguró que como nunca en la historia de Manzanillo, se han plantado miles de árboles”.

Griselda Martínez, destacó el interés de hacer proyectos y volverlos productivos como este de Camotlán, “de qué sirve tener tierras si las tenemos ociosas, o si producen más que penas, o especular con ellas. Recomendó la lectura del cuento, “Cuánta tierra necesita un hombre”, es que no entiendo la obsesión de tener y tener”.

Insistió que, de manera cotidiana, todas las áreas del Ayuntamiento trabajan en cada rincón del municipio, pues mencionó que falta poco tiempo para terminar la administración, no obstante, aseguró que se completará el plan municipal de desarrollo, “ahorita estamos en proceso de calificación del programa Emprendiendo mi autoempleo, les facilitamos poner un negocio y autoemplearse, no hay pretexto para no hacerlo. Le apostamos a que la gente salga adelante”.

Con una experiencia de 40 años en acuacultura, el biólogo Joaquín Campos, destacó que después de camarón en el mercado mexicano, la tilapia es el segundo producto más vendido, “aquí en Manzanillo, tenemos la granja más importante del estado, pues genera 9 millones de crías de tilapias para los mercados de Jalisco, Michoacán y Colima. Engordamos unas 40 toneladas”.

En su oportunidad la secretaria del Ayuntamiento, Martha Zepeda, reconoció la labor que hacen las personas en Camotlán para que se pueda producir, “hoy demuestran que son productivos para la comunidad y además generosos. Que esta primera cosecha de tilapia se multiplique”.

En una breve intervención, el tesorero, Lalo Camarena resaltó la recaudación que se hace via impuestos, pues es el dinero que debe aplicarse en todo el municipio, desde Colimilla hasta casi Armería, “y esta hoya se hizo con maquinaria propia del municipio y destaco la visión de la presidenta y del ingeniero Carlos Arias, que han tenido para materializar desarrollo de las comunidades rurales de este municipio bondadoso”.

En el uso de la voz, el director de Medio Ambiente, Alejandro Reyes mencionó que, respecto a la reforestación del lugar, se gestiona ante la CONAFOR la reforestación de 5 hectáreas más, “mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Manzanillo, les daremos árboles frutales y ornamentales. Hace poco entregamos más de 500”.

Destacó que todas las personas requieren comer bien, y que con la producción de la tilapia a través de “El Tanque” se garantizará una buena nutrición debido a que la tilapia provee una buena proteína, “aprovechen este proyecto que se hace de buena voluntad en esta zona”.

En el uso de la voz, Beatriz Ramona González, agradeció a la presidenta Griselda Martínez el apoyo a Camotlán de Miraflores, “gracias por los 47 apoyos que nos dio para el trabajo de las mujeres y de hombres de aquí de la comunidad”.

Es de mencionar que el beneficio para los pobladores será permanente pues podrán acudir por pescado las veces que sean necesarias, sobre todo las personas que más lo necesite.

De manera alterna se hace otra hoya de agua de 12 mil metros cúbicos de capacidad con 2 metros y medio de profundidad donde se producirán los alevines y por medio de una tubería se interconectará con la otra hoya.

Además, el agua de la hoya servirá para el riego agrícola ya que el excremento de los peces ayuda para crear una buena composta. Por este proyecto se reforestó un área de 9 hectáreas con especies maderables como; cedro, rosa morada, parota, entre otras.