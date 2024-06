Griselda Martínez entrega casita de juegos para niñas y niños en el paseo San Pedrito

*La alcaldesa invitó a la población a conocer los “Tetraentes”.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Con el objetivo de seguir mejorando los espacios públicos para que éstos sean utilizados para el disfrute de las familias manzanillenses, la presidenta Griselda Martínez, hizo entrega de una nueva casita de juegos para niñas y niños en el Paseo de San Pedrito y además invitó a conocer los “tetraentes”.

Junto con el director de Zona Federal Carlos Cervantes, la alcaldesa se dijo contenta y satisfecha por todo el rescate que se hizo de la zona de San Pedrito, donde además de ese juego, hay iluminación y la explanada que sirve para que utilicen patines, patinetas, bicicletas y que gente la gente se ejercite. De manera adicional, la playa se la única incluyente de todo el estado, la cual cuenta con equipo para que personas con discapacidad pueda disfrutar del mar y además hacer ejercicio.

El director de Zona Federal, explicó que este juego infantil con vista al mar, tuvo una inversión de poco más de 180 mil pesos y que el material del que está hecho es de la mejor calidad que hay en el mercado para soportar la intemperie.

Esta nueva atracción tiene una capacidad para divertir al mismo tiempo a 25 niñas y niños; cuenta con 3 resbaladillas, escaleras y protecciones para brindar seguridad en todo momento.

Al retomar la palabra, Griselda Martínez lamentó, que el gobierno del estado no haya mejorado la zona del Mercado de Pescadores, pues es un espacio sucio y descuidado, “pedimos ese lugar desde que estaba al anterior gobernador Ignacio Peralta y no nos lo entregó; también lo pedimos cuando llegó la gobernadora Indira Vizcaíno, no se nos entregó el espacio, así es que sigue totalmente abandonado, dando mal aspecto, ojalá que pronto se atienda pronto, porque todo está quedando muy bonito desde El Tajo, hasta San Pedrito”.

La presidenta municipal aprovechó para recorrer el Paseo de San Pedrito y presenciar uno a uno los 7 “Tetraentes”, que a través del INPLAN y con el apoyo de empresas, se han intervenido con coloridos mosaicos. Estos tetrápodos, también conocidos como “matatenas”, mejoran el entorno visual pues adornan con sus diseños ese espacio público.