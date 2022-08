Griselda Martínez dio banderazo a obra para nueva red de drenaje; serán beneficiadas más de 3 mil personas

*Se invertirán 5.5 millones de pesos.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Con un beneficio directo de 3 mil 217 habitantes y desde la colonia del Pacífico, la presidenta Griselda Martínez hizo el arranque de los trabajos para sustituir el colector de drenaje, la construcción de la red de atarjeas y descargas domiciliarias en la colonia Del Pacífico, obra que tendrá un costo de 5 millones 505 mil 865 pesos y que viene a sumarse a las 300 que s e harán este 2022 con un presupuesto de recursos propios de 300 millones de pesos.

Destacó que esta importante obra, que es de las que no se ven, era muy urgente pues la condición de los drenajes requiere su sustitución. Estos trabajos se ubican en la calle Graciano Sánchez, desde la Estación 7, hasta la calle Miguel Hidalgo, y en calle Emiliano Zapata desde a calle Graciano Sánchez, hasta la Chilpancingo de la colonia Del Pacífico en la zona de Las Brisas.

Acompañada por el director de la CAPDAM Leonardo Chiprés, el director de construcción José Jesús Álvarez Echave y demás trabajadores del organismo operador, la alcaldesa agradeció a las y los usuarios que pagan a tiempo sus tarifas de agua y drenaje, pues gracias a ello pueden hacerse las obras que requieren las redes hidráulicas y de drenaje que han estado en el olvido por más de 4 décadas.

En la explicación el director de construcción José Jesús Álvarez Echave, dijo que, debido al mal estado de las tuberías de los drenajes, en ocasiones hay derrames y las aguas negras no llegan a la planta de tratamiento, “en esta semana colapsó el drenaje en 4 ocasiones. Ahora con esta obra vamos a reemplazar 240 metros de colector sanitario con tuberías de distintos tamaños que permitirá conectar de mejor forma los domicilios de la zona y sea más eficiente de la red de drenaje”.

Al retomar la palabra, la presidenta Griselda Martínez reiteró su compromiso por crear las mejores condiciones en el suministro de agua potable y los servicios de drenaje para la ciudad, acciones que ha emprendido desde hace 3 años y medio, desde el inicio de la primera administración que encabezó.

Señaló que, en administraciones anteriores, conectaron la red pluvial a la del drenaje, por eso cuando llueve de muchas alcantarillas brota el agua sucia, “esto complica el tratamiento de agua, pero antes preferían ahorrar dinero, sin pensar en las consecuencias”.

Griselda Martínez también hizo un llamado a la población en general a no tirar basura en el drenaje, pues dijo que cuando hay taponamientos aparece ropa, plásticos, botellas y hasta trastos de cocina, “eso no es posible, por eso tenemos problemas también con el drenaje, no avienten desechos al drenaje, pues recuerden que es por el bien de todos”.