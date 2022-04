Gricelda Valencia ¿Senadora por Colima o en contra? 

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

Nunca creí que la Senadora Gricelda Valencia de la Mora, tuviera a bien postear algo que no solamente es tomado como una burla, sino que además deja en entredicho su escaso trabajo legislativo en favor de los colimenses, porque con el debido respeto, podrán estar en un estire y afloje los acuerdos cupulares, podrá no comulgar con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y su gabinete, podrá en no estar de acuerdo con los resultados en materia de seguridad, pero lejos de hacer su trabajo, prefirió utilizar las redes sociales, para hacer mofa de una situación que tiene azorado al estado de Colima, me refiero amable lector, lectora, a la ola de violencia desatada por grupos criminales.

El papel de un legislador siempre será velar por el bienestar del pueblo que representa, coadyuvar a su mejora en cuanto al desarrollo y calidad de vida de sus habitantes, en ese apartado hay temas como educación, salud y seguridad, que son responsabilidad de la senadora Gricelda Valencia atender y dar seguimiento. En el tema de la seguridad me gustaría saber ¿qué ha hecho desde tribuna para que los colimenses nos sintamos bien representados en el senado? Lo mismo aplica para temas que está en manos del senado resolver, por ejemplo se encargan de la política exterior como tratados internacionales, designación de embajadores, así como ratificar o proponer cambios en funcionarios de instituciones como la Secretaría de Hacienda, entre otros, temas del Ejército Nacional o problemas con las limitaciones territoriales del país.

Los senadores son los abanderados por un estado en el cual fueron electos por votación o por el sistema plurinominal y su trabajo se realiza desde la Cámara de Senadores, es decir, no tienen una representación local, pero si una obligación para la entidad que representan. Están para trabajar en beneficio de sus representados, no para hacer mofa de un tema que nos duele a todos como es la ola de violencia desatada por grupos delictivos.

Lo anterior lo menciono por su lamentable post en su cuenta de Facebook que a continuación cito: Es que ellos viven en “nuestra Colima” y nosotros en nuestro Colima, ojalá nos pudiera decir dónde está “nuestra Colima segura” para acudir a conocerla, que lamentables declaraciones.

Lo anterior lo hizo en mención a las declaraciones del subsecretario de Turismo en la entidad Jorge Padilla, quien aseguró que Colima es un estado seguro para los visitantes y turistas que acudan a la entidad en este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

Me detengo y regreso de nuevo a leer un posteo que no edifica, que no propone, que no resuelve, que no ayuda a pensar que en el senado hay un escaño preocupado por la seguridad de los colimenses, porque la senadora Gricelda Valencia se olvidó que dentro de sus responsabilidades está lo relacionado con el ejército mexicano, y hasta el momento no ha habido pronunciamiento alguno de su parte para que Colima sea un lugar más seguro para vivir, la decisión vino del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo mismo con el tema del impago y el caos financiero heredado a esta administración, y antes de esto, considerando los años que lleva ocupando un escaño en el senado, me gustaría saber ¿Cuál es el trabajo que ha realizado usted senadora Gricelda Valencia, para que Manzanillo se convierta en un destino frecuente, que cuente con la infraestructura hotelera necesaria para ofrecer opciones a los visitantes que viajan por placer y negocios. Y en el tema portuario, me gustaría que nos explicara ¿Qué ha hecho usted por el puerto de Manzanillo? Pues le recuerdo que independientemente de sus diferencias políticas, acuerdos cupulares, y cuestiones personales, el tema de la seguridad de nuestra o nuestro Colima, es responsabilidad suya, lo mismo para los temas que son de su competencia atender.

En las elecciones federales de 2018, usted fue postulada como senadora de segunda fórmula por el partido Movimiento Regeneración Nacional, después de que Indira Vizcaíno Silva renunciara a su postulación al senado para presentarse como candidata a diputada federal por el distrito 1 de Colima. ​ En los comicios, celebrados el 1 de julio, su candidatura fue elegida con cerca del 43% de los votos emitidos a su favor. ​ El 1 de septiembre de 2018 ocupó el escaño de senadora de segunda fórmula en representación del estado de Colima en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. Dentro del senado ocupa la posición de presidente de la comisión de Seguridad Social y eso incluye: Comunicaciones y Transportes, Juventud y Deporte, Relaciones Exteriores América del Norte, Defensa Nacional y Organismos Internacionales.

Por lo cual está bien postear, está bien hacer referencia a la ola de violencia que azota a la entidad como resultado de grupos del crimen organizado, pero no con mofa señora, porque en su burla está el dolor y el temor que miles de colimenses tienen al ver los hechos violentos cada día y además, se burla usted de la suma de voluntades de los colimenses para cerrar filas en la búsqueda de la reconstrucción de tejido social y por ende, la construcción del nuevo camino para que la paz regrese a nuestro estado; esto no se soluciona con bolas mágicas, con cartas, astros ni caracoles, sino con voluntad política de hacer la parte que le corresponde a cada representante popular o gobernante.

Con todo respeto senadora, le pido se sume a los esfuerzos para trabajar por el bienestar de los colimenses.