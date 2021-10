GOBIERNO CORRUPTO E IRRESPONSABLE

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Así dice la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, que calificó ante el presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, al que ha encabezado para desgracia de los colimenses José Ignacio Peralta que ya se va. “Estamos a unos cuantos días de terminar con una era de corrupción en nuestro estado y de que vengan nuevos tiempos para nuestra Colima”, sentencia la gobernadora electa. Ojalá que no suceda lo que a nivel nacional con el advenimiento de la 4T y su bandera blanca tantas veces ondeada para anunciar la muerte de ese mal social que sigue vivito y coleando.

“Le informamos (al presidente López Obrador) la grave situación financiera en la que encontraremos la administración estatal de Colima a consecuencia de un gobierno corrupto, irresponsable, insensible, que hemos padecido las y los colimenses (y frívolo, habría que agregar). Vamos a hacer todo lo que nos toque para investigar las causas de estas anomalías, pero también vamos a hacer todo lo que nos corresponda para sacar adelante a Colima”, promete y se compromete Vizcaíno Silva.

De seguro que la mandataria electa tiene ya suficientemente documentadas y cuantificadas todas las anomalías cometidas por gobernador Peralta Sánchez y sus amigos, incluidos algunos que han encontrado refugio en el Congreso del Estado, ayuntamientos y hasta en el próximo gobierno estatal previa conversión a la nueva religión política cuatro teístas. La lista de las obras públicas con sus respectivos moches, los transas inmobiliarias, desarrollos urbanos, panteones, rellenos sanitarios, venta de notarías y concesiones para servicios de taxis, plantas de tratamientos de aguas residuales, etc., etc. y etc., son del dominio público.

A Peralta Sánchez y cómplices “denunciando, pero al mismo tiempo resultados dando”, pues si sólo focaliza sus energías a la persecución judicial, al próximo gobierno estatal lo cogerán los apaches, así “cuente con el apoyo del Gobierno de México, del Gabinete federal y de las y los colimenses”. Para arrancar el 1 de noviembre de 2021 necesitaría que el “Gobierno de México” le depositara gratuitamente dos mil millones de pesos, por lo menos. Como dizque tiene “comal y metate con el equipo lópezobradorista y aún con el mismo presidente”, como José Ignacio con Peña Nieto presumía hace seis años.

Culpar al actual gobernador y su gabinete de la quiebra financiera de la administración estatal, del saqueo, de los negocios en grande hechos al amparo de la gubernatura peraltista, del deterioro de la economía, los servicios médicos y hospitalarios públicos, la violencia y la inseguridad que aquejan a colimenses, el famoso “primer sobre” de los tres, puede funcionarle a Indira unos cuantos meses, quizá un año, para justificar la falta de resultados, pero si en este lapso no recupera para el pueblo bueno y aguantador lo robado ni castiga a los corruptos, le saldrá el tiro por la culata. Al tiempo.

Como apenas el jueves anterior lo anunció el presidente López Obrador, “exgobernadores representarán a México en embajadas y consulados, van a participar servidores públicos, exgobernadores en nuestro gobierno y van a seguir ayudando todos los que quieran contribuir a ayudar a la transformación del país tienen las puertas abiertas”, si José Ignacio Peralta Sánchez alza la mano para decir que quiere, se irá al extranjero tan campante como Don Sebas de cónsul o embajador, a pesar de los calificativos de corrupto, irresponsable, insensible y frívolo. Una vez cubierto por el santo manto de la 4T, nada prevalecerá en contra de él.

Se dice que…

*En la misma frecuencia, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez da por hecho que la nueva administración estatal “va a resaltar porque habrá un contraste entre una administración que deja huella como la más corrupta de la historia”.

*Ojalá que se cumplan sus pronósticos de que a Colima “le quedan mejores tiempos y que destacará a nivel nacional. También, su fe en que “Tecomán y Armería pueden volver a ser la región de la chequera verde sin que le vaya mal a Cuauhtémoc”.

*Desde el casi vecino estado de Guerrero, reportan que Félix “El Toro sin Cerca” Salgado Macedonio opera la transición a favor de su hija, desactiva conflictos, hace compromisos y hasta anuncia a integrantes del Gabinete próximo gabinete, prueba fehaciente de que él manda donde su hija gobierna.

*Si el panista coquimatlense avecindado en Villa de Álvarez, Jorge Luis Preciado Rodríguez, como regidor de Manzanillo, será vigilante de la administración municipal, buscará transparentarla, revisará a dónde están yéndose los recursos que deberían estar en obra y examinará el perfil de los funcionarios que van a ingresar, sobre todo aquellos en materia de seguridad”, más les vale a los porteños confesarse.

*Gracias a que el secretario del Ayuntamiento de Colima, Francisco Javier Rodríguez García, en funciones de jardinero, sembrará margaritas por todo Colima en beneficio de los colimenses, estos tendrán suficientes para deshojar en sus momentos de indecisión.