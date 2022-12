Gobernadores de Morena apoyan la aprobación del Plan ‘B’ de López Obrador en Materia Electoral

*Se busca que instituciones sea más eficaces, menos costosas y más cercanas a los intereses de una sociedad, sostienen.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Tras felicitar la aprobación de la reciente reforma electoral, los 22 mandatarios de Morena, entre ellos Indira Vizcaíno, apoyaron el Plan “B” en materia electoral promovido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobado en el Congreso de la Unión, pues consideraron “simplista” la afirmación de que el INE no se toca” porque, aseguraron, “esta institución no resiste la prueba de autonomía, mucho menos de elecciones limpias. Como árbitro, no ha visto lo que todo el público ha visto en la cancha electoral”.

Subrayaron que “todas las instituciones públicas tienen su origen en la voluntad popular, por lo que pueden y deben ser reformadas mediante los mecanismos democráticos contemplados en nuestras propias leyes para hacerlas más eficaces, menos costosas y más cercanas a los intereses de una sociedad inmersa en una profunda dinámica de transformación como la nuestra”.

En un documento, los gobernadores de la Cuarta Transformación señalaron que “las condiciones históricas son, por definición, cambiantes y tenemos que responder a ellas con ánimo de renovación para hacer frente a las nuevas circunstancias; más aún cuando se trata de cuestiones tan trascendentes como el mecanismo para elegir a los representantes populares”.

Al apoyar esta reforma, “expresamos nuestra sujeción a la demanda popular que exige que las instituciones y los procesos electorales sean menos onerosos para la sociedad, mantengan su autonomía y reflejen de forma transparente y ágil la voluntad ciudadana expresada en el voto”.

A mediados del siglo XIX, recordaron, Benito Juárez y los hombres y mujeres de la generación de la Reforma y la lucha contra la intervención extranjera encabezaron el sentir popular realizando, sin temor, una profunda renovación de nuestro orden legal para que reflejara, con precisión, las circunstancias y los anhelos de cambio de la sociedad de su tiempo.

“En ese ejemplo y fuerza transformadora republicana y democrática encontramos inspiración para apoyar los cambios que ahora ha aprobado el Congreso”.

Signaron el texto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.