Gobernadora entrega apoyos a pescadores de diversas cooperativas de Manzanillo

* Indira Vizcaíno reiteró que su administración trabaja para que tengan el mayor éxito.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- La gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, y Salvador Gómez Meillón, director de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, entregaron este viernes apoyos de fideicomisos a pescadores de diversas cooperativas manzanillenses, para proyectos pesqueros, donde la mandataria expresó que espera que estos beneficios sirvan para que les vaya mejor y aseguró que su administración hará todo el esfuerzo posible para orientarlos, acompañarlos y que tengan el mayor éxito.

«Para llegar a este punto, fue mucho platicar hasta alcanzar un acuerdo con autoridades federales que representan en diferentes áreas a nuestro presidente -Andrés Manuel López Obrador- con las autoridades estatales que estamos participando, para garantizar que a ustedes se les cumpliera este objetivo, pero también con la iniciativa privada, con la concesionaria (Promotora y Operadora de Infraestructura)».

«Para mí no hay nada más importante que ustedes vean que se está haciendo justicia y se les está reconociendo; a lo mejor en otros momentos se les negó simple y sencillamente reconocer el trabajo que hacen todos los días. No se vale que tengamos un puerto tan importante a nivel nacional y que no veamos igualmente responsables y respetuosos a quienes vivimos aquí», expresó la mandataria colimense.

La titular del Poder Ejecutivo estatal dio a conocer que se están haciendo varias obras en conjunto con la iniciativa privada, Asipona y Gobierno de México, para tener mejor accesibilidad al puerto; ejemplificó con la construcción del nuevo puente Tepalcates que será de cuatro carriles, la ampliación del libramiento a Manzanillo a cuatro carriles y la ampliación de la autopista Manzanillo-Colima a seis carriles.

El director de Asipona, Salvador Gómez Meillón, dijo que se busca que la relación, que antes era distante, entre la administración a su cargo con los diversos sectores del puerto, sea cercana y entienda las problemáticas que cada uno de estos tiene. Señaló que, con eventos, como el que los reunió, se patentiza el nuevo enfoque de coordinación con las diversas actividades que se presentan en Manzanillo.

Rosi Bayardo Cabrera, directora del DIF Estatal y enlace del Gobierno de Colima en Manzanillo, refirió que este tipo de apoyos es el resultado de un esfuerzo que se pudo consolidar gracias al esfuerzo de todos y que permiten avanzar en distintos objetivos o que pueden terminar en un bienestar común o bienestar social.

Finalmente, el pescador Juan Manuel Sánchez Ramos agradeció a la gobernadora Indira Vizcaíno, a Rosi Bayardo y Asipona, por las gestiones que se han realizado para hacer posible estos apoyos, así como las obras que se estarán realizando en todo Manzanillo.