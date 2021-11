Gana Krishna Naranjo concurso de cuento Edmundo Valadés

*Escribió este cuento en mayo, durante una tarde, y lo pulió varios meses antes de enviarlo al concurso; “lo hice como quien lanza una botella al mar”.

Colima.- Krishna Naranjo Zavala, poeta, escritora y académica de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, ganó la edición 50 del reconocido Concurso Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés, que convoca el gobierno de Puebla, con el cuento “La rabia”.

En entrevista telefónica, dijo que al saber la noticia sintió “una emoción especial”, primero por resultar ganadora y segundo “porque es la primera vez que concurso en el género de cuento”. Ella es más reconocida como poeta.

Escribió este cuento en mayo, durante una tarde, y lo pulió varios meses antes de enviarlo al concurso; “lo hice como quien lanza una botella al mar”.

Aunque ganó el concurso y sus amigos y amigas la han felicitado, está consciente de que lo importante “es seguir trabajando, no creer que ya la hiciste, porque incluso los concursos tienen mucho de azar y hay mucha gente que escribe excelentes cuentos”.

La ventaja de ganar un concurso, agregó, es que hace que más gente conozca su obra y la lea; “siempre he escrito cuentos, pero no los publico. No los escribo de manera constante, como sí hago con la poesía”.

El cuento premiado, “La rabia”, habla de una mujer “con mucha intensidad”, que a partir de una riña entre niños de su vecindario realiza una crítica dura sobre el clasismo y el sentido de pertenencia en algunos sectores sociales.

Compartió que, pese a las horas que dedica a la enseñanza y al trabajo cotidiano, “pienso que no debe perderse el sentido de la escritura, porque si no te secas creativamente. Para mí esto es importante, porque además soy mamá y tengo que combinar muchas cosas”.

La academia, dijo por último, no está peleada con la escritura ni la poesía con el cuento. Para ella, la poesía nutre sus textos en prosa; “la academia puede ser un ámbito muy creativo para la reflexión crítica sobre la literatura, pero también para la creación”.

A finales de noviembre irá a Puebla a recibir el premio y espera que sea un evento presencial.