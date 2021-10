Gabinete de Indira Vizcaíno blindado al 100% PRI-PAN pávidos…

*La vida no se ensañó con usted señor gobernador …

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Desesperados y pávidos porque ahora sí no saben ni quien estará al frente de las 10 Secretarías que conformarán el gabinete legal de la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva y a 21 días que tome posesión del cargo, los priístas y panistas han hecho elucubraciones acerca del tema, es decir, un día sí y al otro también se quejan de la disminución de la fusión de Secretarías y dicen quienes serán, según sus “fuentes” los titulares de cada una de ellas, y hay que resaltar que hasta el momento han fallado totalmente y ésa es la primer señal que el gobierno que encabezará Vizcaíno Silva no será lo mismo, no hay pactos, y si existe la voluntad de trabajar de forma cercana con las y los colimenses. Y en cuanto a la reducción de secretarías, obedece a la situación caótica que atraviesa la entidad.

El pasado 9 de octubre la gobernadora electa Indira Vizcaíno a través de su cuenta de redes sociales, posteo un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, que debe ser leído, analizado y comprendido, como lo que será la esencia del gobierno que dirigirá en el estado de Colima: “el gobierno que yo represento es un gobierno democrático, defensor de los derechos humanos y no vamos a permitir que nos midan con la misma vara con que antes se hacía (…) No somos lo mismo”.

Esto como respuesta a la lluvia de suposiciones de lo que será el gobierno de Vizcaíno Silva, en donde los partidos que perdieron la elección no deberían estar generando presión alguna ni comentarios, considerando que durante décadas el PRI gobernó el estado de Colima, a diversos municipios, así como el tener legisladores locales y federales y realmente el Revolucionario Institucional, hizo lo que se les vino en gana, pusieron de secretarios a quienes quisieron sin consultarlo con la oposición y esto es justamente lo que estará haciendo la gobernadora electa, tomar sus decisiones y anunciarlas cuando ella lo considere necesario, y no como resultado de las presiones de partidos tradicionales.

El Partido Acción Nacional (PAN) por su parte, gobernó varios municipios a lo largo de varias décadas, de igual forma tuvo un número de curules en el congreso local y federal además de escaños en el senado, que les permitió consolidarse como la segunda fuerza política en el estado, sin embargo desde 2018 a la fecha todo cambió y en las urnas la ciudadanía eligió a sus representantes populares, ya ganaron lo que en democracia correspondía como alianza, y se ven mal pretendiendo intervenir o formar parte de las decisiones del nuevo gabinete, que iniciará sus funciones el próximo primero de noviembre, ya que esta facultad es única y exclusivamente de quien ganó la elección y fue Indira Vizcaíno Silva, candidata de izquierda impulsada y apoyada por los partidos Morena y Nueva Alianza, misma que recibió su constancia de validez de la elección, que la acreditan como la gobernadora electa en el estado de Colima.

En pocas palabras las decisiones de la gobernadora electa, a quien ponga y a quien no, es una facultad constitucional que le brinda la ley y solo a ella le corresponde palomear a quienes la acompañarán en su administración, incluso si se llegara a dar el caso de ex militantes de otros partidos que se sumaron al proyecto; pues recordemos que el derecho de libre asociación, expresión y manifestación, están consagrados en la Carta Magna.

LA VIDA NO SE ENSAÑÓ CON USTED SEÑOR GOBERNADOR José Ignacio Peralta Sánchez, con todo respeto le digo lo siguiente: la vida es la oportunidad de diseñar nuestro destino, pero usted realizó cambios radicales de vida, se rodeó de gente nociva, a algunos los hizo secretarios, se llenó de soberbia y se enfermó de poder. Cuando lo conocí en 2012 y pidió mi apoyo a su proyecto, usted era una persona humilde, sensible y avocada a las causas sociales, muchos creímos que usted cambiaría la historia del estado de Colima.

Al principio tomaba en cuenta a las personas que nos acercábamos a usted para darle el pulso real de los ciudadanos, infinidad de veces le informé de muchas situaciones anómalas, abusos y otros temas delicados en el área educativa; al principio de su gobierno, un embeleso que duró dos años, usted escuchaba a sus colaboradores y a la gente, después cambió radicalmente y se volvió soberbio, inalcanzable e incluso burlesco para la gente y quienes trabajaban para usted. Después se volvió insensible y sólo abrió sus oídos para sus secretarios que lo adulaban y alababan, para ese círculo reducido y cercano a usted; ahí tomó decisiones equivocadas, no sólo para el gobierno, sino que protegió gente impresentable que había afectado a muchas personas y sostuvo en algunas secretarías a personas que laceraban dignidades y derechos de trabajadores y de los ciudadanos, yo muchas veces se lo hice saber y fui ignorada. Me imagino que en otras áreas de gobierno hubo personas que se acercaron para el mismo fin y fueron ignoradas.

Al final se utilizó todo el poder para aplastar a quienes no se alineaban, en mi caso se ensañaron y resistí lo necesario, según su emisario y titular de dependencia, así lo instruyó usted, y toleré infinidad de abusos laborales, entre otros temas administrativos que se han negado a resolver, ésta situación también lo hicieron con otras personas, lo último de sus excesos fue desviar el recurso destinado al pago de los salarios de los trabajadores, ¿se imagina el infierno que han vivido desde entonces? ¿puede usted imaginar la vida de una persona que vive al día con un salario quincenal de 3,500 pesos? ¿usted tiene conocimiento que los trabajadores tienen créditos de casas, vehículos, préstamos, de artículos de primera necesidad y no han logrado estar al corriente y cada día que se atrasan les genera un interés? ¿sabe usted que los jubilados y pensionados de ahí compran sus alimentos y medicamentos, atención médica con un salario raquítico que no alcanza? Ya ni le digo las emergencias médicas.

Eso es lo que ha decepcionado y molestado, a miles de trabajadores al gobierno del estado señor gobernador. Usted se olvidó de la gente que lo ayudó a llegar, dejó de escuchar lo importante y tomó las decisiones equivocadas, no la vida, no los colimenses, fue usted.

No le deseo nada malo, al contrario, deseo que antes de irse de la administración, deje solucionados todos los temas que hoy afectan a miles de personas, que logre subsanar el tema financiero que tiene en la incertidumbre a muchos trabajadores, deseo que el cierre de su gobierno sea bueno, así como lo fue su inicio. Pero no le corresponde a la vida, ni a los colimenses, sino a usted.