Por: José Díaz Madrigal.

En el pasado, la zona metropolitana de Colima-Villa de Álvarez, padecía de periodos recurrentes de escasez de agua potable para los hogares. Por las décadas de los 70 y 80, era común ver camiones cisterna llenando pilas o los aljibes de las casas para mitigar la falta del vital líquido. La principal fuente de abastecimiento -no la única- por siglos, fueron las aguas del Río Colima. Existen todavía, ahora ya rodeados por la mancha urbana, los tanques del Chanal justo a unos metros del cause del mencionado río. Siguen funcionando pero ya no para surtir de agua los domicilios colimotes, actualmente se usan para llenar las pipas que riegan plantas y jardines en camellones y avenidas de la ciudad.

Durante la administración del visionario y avispado gobernador Elías Zamora Verduzco, se barajó la idea de traer agua entubada desde los manantiales de Zacualpan, con el fin de evitar los constantes problemas de falta de agua en la zona conurbada, esto debido a la disminución del caudal del Río Colima. Se hicieron los estudios y cálculos concernientes al proyecto, aunado también, a un acuerdo que se firmó con las autoridades de Zacualpan para que autorizaran la disposición de esos veneros, que nacen al pie del Cerro Grande, muy cerca de su comunidad.

Una vez hechos planos, mapas y cálculo, el siguiente paso; era tocar puertas en la capital del país para llevar a cabo dicho proyecto. He ahí donde se necesita la voluntad y talento de un gobernante (nada que ver con el que se está yendo, que no tiene ni una ni otra cosa) que quiere hacer un buen trabajo, para resolver el añejo problema de la población conurbada. Esta labor que trasciende en el tiempo por los beneficios que ha dejado, motivó un crecimiento urbano con mayor certeza de tener agua disponible, en ambos municipios.

Elías inició la gestión de inmediato, se forjó una coordinación entre dependencias federales y las del estado. Desde la dirección general de Pemex, se comprometieron a donar la totalidad de la tubería de acero que se requería para conducir el líquido a partir del ojo de agua hasta un enorme tanque de almacenamiento, construido con recursos de Gobierno del Estado de Colima, ubicado en el Diezmo. Por otro lado, la Conagua con dinero de la federación, fue la encargada de llevar a cabo los trabajos de comenzar y terminar el acueducto de Zacualpan. Esta extraordinaria empresa se hizo realidad sin acudir a ningún crédito bancario, es decir, el acueducto no fue causa de haber quedado encharcados con alguna deuda las finanzas estatales. Todo fue a base de una gestión constante y exitosa, sumando voluntades; ante todo con el gobierno federal.

Alrededor de esas mismas fechas de la construcción del acueducto, es posible que Zamora Verduzco, haya tomado como ejemplo el buen funcionamiento del SIAPA; organismo responsable de suministrar agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara, siendo pioneros a nivel nacional en establecer este tipo de instituciones. Solo como nota cultural, el SIAPA, fue organizado, dirijido y ejecutado por el ilustre ingeniero Jorge Matute Remus; que se hizo famoso por mover un pesado edificio, que estorbaba para la ampliación de la avenida Juárez, allá en la Perla Tapatía. En 1950 este edificio era una central telefónica, lo grandioso de la hazaña, es que lo recorrió 12 metros sin que ningún día dejaran de trabajar las telefonistas que acudían a ese edificio. Este se mantiene en pie en muy buenas condiciones, después de 71 años de esa proeza. Pues bien, este notable ingeniero fue el fundador del SIAPA. Tal vez, pudo haber servido de modelo para que Elías Zamora, ordenara la creación de la CIAPACOV.

La organización CIAPACOV, nació el 24 de agosto de 1991, siendo su primer director Arnoldo Vogel. Funcionó como miel sobre hojuelas a lo largo de algunos años, posteriormente llegaron gerencias voraces que en contubernio con el ejecutivo en turno, la convirtieron en un desgarriate económico, que hemos pagado la ciudadanía. Como quiera que sea, en estos 30 años que tiene activo este órgano, ya no se padece la falta de agua de otras épocas. Resultó certera la previsión de aquel gobernante que la fundó.

En unos días se efectúa el cambio del poder ejecutivo. Se abriga la esperanza que Indira Vizcaíno sea una gobernadora visionaria, como el de hace 30 años y, no vaya a entregar la dirección de CIAPACOV en pago de factura política. Existen personas capaces con mucha experiencia al interior de este organismo, para asumir el cargo. Sí se suma la capacidad de un director salido de sus propias filas, más la virtud visionaria de Indira; con buena aptitud para gestionar donde se deba hacer, el área metropolitana de Colima seguirá creciendo en orden, después de 30 años ya se ocupa de nuevos proyectos para obtener otras fuentes de suministro de agua; uno de estos pudiera ser, aprovechar las aguas del temporal de lluvia, haciendo una mediana presa, no costosa, en el cause del Río Verde. Con esto se aseguraría por muchos años más, el abasto de agua.

Cuando se emplean criterios puramente de recompensa política para una dirección, va en contra de los principios de justicia y democracia. Mientras el pueblo sufrimos la incompetencia.