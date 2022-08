Fundadores de Morena impugnaron elección y piden se anule… 

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Fuertes declaraciones se hicieron hoy en la rueda de prensa encabezada por la Senadora Griselda Valencia y varios fundadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la entidad, en donde estuvo presente el maestro Héctor Jesús Lara Chávez, ambos fueron quienes presentaron recursos de impugnación de los resultados de la elección de Consejeros de Morena, ya que señalaron cuentan con las evidencias suficientes para que se anule la elección celebrada hace unos días, donde el acarreo, el uso de recursos públicos cuestiona la senadora, así como la votación de militantes de otros partidos, los servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, la movilización de personas para que fueran a votar por determinado candidato o candidata y las acciones que coaccionaron el voto y en otros casos inhibieron la participación, son motivos suficientes para solicitar la anulación de la elección en los distritos I y II del estado de Colima, por considerarlo un fraude

Además señalaron que muchos de los fundadores de Morena están enardecidos debido a que han sido relegados y en su lugar las personas sin militancia, sin identificarse con los ideales de la 4T que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy ocupan cargos importantes y pertenecen a otro partido político o bien, recientemente emigraron a Morena, mientras tanto, quienes por años lucharon por el movimiento de izquierda y fueron casa por casa gastando de sus recursos propios, hoy están en el total olvido, sin posibilidad alguna de participar en política o de desempeñarse en alguna oficina o dependencia de gobierno, abundó diciendo que personas como Julio León que no tiene arraigo como militancia y es quien obtuvo con 2579 la mayor votación, eso significa que en promedio cada minuto de la elección tres personas emitieron tres votos cada minuto y en las cinco primeras posiciones hay un comportamiento similar así lo dijo la senadora Gricelda Valencia.

Por su parte el profesor Héctor Jesús Lara Chávez, “solo un minuto, para que quede bien claro para los compañeros morenistas que estamos aquí, tenemos que ponernos en resistencia, por que este fraude si logra remontarlo porque tiene el apoyo de Mario Delgado, seguramente estarán posicionados en el Comité Ejecutivo Estatal si llega a la presidencia Julio León, en lo personal, en mi opinión, se los digo a todos los morenistas que lo veamos como un presidente del CEE “espurio” y todo el Comité Ejecutivo Estatal que salga de todo esto que se está haciendo será un comité “espurio” por que no hay un solo compañero de militancia, de base y seguimos luchando con el compañero Andrés Manuel López Obrador en esta resistencia (…)

no será reconocido como líder por los obradoristas y fundadores de Morena y será un presidente del Consejo “Espurio” tal y como lo definió el profesor Héctor de Jesús Lara Chávez.

Se dice que los fundadores de Morena buscarán acercarse con el presidente López Obrador en su visita a nuestro estado, donde los hombres y mujeres que durante décadas han apoyado este movimiento, le externarán sus inquietudes sobre muchos temas que hay en la agenda en el estado de Colima, además de ser apoyados por personas fundadoras de este movimiento de diferentes partes del país. le espera una jornada difícil al presidente, pero nada comparado a lo que se le avecina a Mario Delgado Carrillo.

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMAZO: Colibecas es el programa de gobierno estatal que podría representar la oxigenación y la mejor carta del gobierno del estado, el otro es sin duda “Operación salud Colima” los dos son una respuesta a las necesidades más sentidas en un sistema de gobierno como lo son salud y educación. Sin embargo, algo pasa en las redes de la gobernadora que no están penetrando socialmente, las interacciones y reacciones son mínimas, sobre todo considerando que ella es una mandataria estatal y que sus seguidores rondan ya en los 91 mil, es decir, en menos de un mes hubo mil seguidores más y pese a tener una estructura grande como gobierno, las reacciones e interacciones son muy bajas. Insisto en que algo debe hacerse para lograr penetración social desde las plataformas, que la imagen encantadora de Indira Vizcaíno, no se pierda y que quien distribuye su imagen y lo que comunica así como quien le echa porras, sean personas honestas y bien aceptadas socialmente, recordemos algo muy importante, en ocasiones “percepción es realidad”.

REMO: a tres años de su atentado la alcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez posteó lo siguiente: “a veces hacer lo correcto es peligroso” recordemos que hace unos días alzó la voz para exigir justicia en su caso que aun no ha sido resuelto, que la hizo cambiar radicalmente su vida y la de su familia, pero o la detuvo de seguir gobernando Manzanillo y por eso obtuvo 22 mil votos para su reelección. Sin duda alguna en el horizonte está seguir trabajando para que la transformación que impulsó el presidente López Obrador, sea una realidad desde el municipio que es la capital económica de la entidad.

REMO 2: hay una joven legisladora federal del Distrito 04 de Chihuahua que está inundando las redes con su dinamismo, su trabajo donde prioriza la rendición de cuentas a la ciudadanía y la lealtad a los principios de la Cuarta Transformación. Es una joven y muy hermosa mujer, su nombre Andrea Chávez y tiene 228 mil seguidores en su cuenta de Facebook, es un ejemplo para muchos políticos jóvenes “que no tienen brújula” o mejor dicho, “no hayan donde poner el huevo como las gallinas culecas”. He visto varias diputadas federales en muchos años, pero ninguna como ella, su dinamismo, sinceridad y el deberse a su pueblo la están catapultando entre las morenistas más aprobadas del país, ella es fiel seguidora de Layda Sansores y seguramente la veremos en el senado o en un algún cargo importante, no la pierdan de vista, porque muchos y muchas políticas deberían seguir su ejemplo.