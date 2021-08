Fundadora de MORENA considera a Armando Reyna como ‘una carta fuerte’ para la elección extraordinaria

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- En opinión de Carmen Zúñiga, fundadora de MORENA en este municipio, el actual diputado local electo Armando Reyna Magaña podría ser un buen candidato a la presidencia municipal si es que la sala superior de Toluca confirma la anulación de la elección de alcalde en Tecomán.

La también diputada federal suplente considera que Armando Reyna hizo una muy buena campaña “la verdad se puso la camiseta de la 4T algunos dudamos de él por su procedencia del PRI, dudamos que pudiera ser así, pero en el camino nos tapó la boca yo soy una de ellas, lo reconozco y se lo dije Armando, la verdad mis respetos”.

“Hizo su campaña casa por casa muy sensible a la situación que encontró con la gente del distrito 10 y es uno de los que se han puesto del lado de la formación política yendo a los cursos de formación política hizo una muy buena campaña y tengo entendido que no perdió ni una casilla en su distrito y puede ser una carta fuerte, yo no puedo decir que él no o fulanito no”, reiteró.

Al cuestionarla sobre la conformación de lo que sería una nueva planilla, Carmen Zúñiga dijo desconocer, “se tendría que hablar con ellos para ver sus intereses particulares ya que algunas gentes de la planilla son gente muy cercana a Elías Lozano y no sabemos si ellos irían en la nueva planilla; será una decisión de la comisión nacional de elecciones y del comité que se forme para ver esta situación, hablar con ellos, ver si queda igual o la modifican”, aclaró.

Sobre un posible llamado de Elías Lozano a la administración estatam la fundadora de MORENAl dijo que será una decisión de la gobernadora electa Indira Vizcaino “no sé si ella vaya a ofrecerle algún puesto, la verdad lo desconozco y el partido tendrá que analizar su situación ya que no está afiliado y por ello el partido no podrá tomar una decisión porque no es militante”, subrayó.