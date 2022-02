FUNCIONARIOS ACOMODITICIOS

Dejemos que el

Pasado sea el pasado.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

En infinidad de luchas sociales de las cuales da testimonio la historia, el común denominador que ha prevalecido ha sido prácticamente la lucha por el poder de la clase gobernante con la disidencia, sin embargo, podemos señalar que si bien en el caso particular de nuestro país se han logrado avances significativos, también es cierto que se le ha quedado y se le sigue quedando a deber a la sociedad, ya que nuestro país no debería de contar con indicadores en los cuales se visualiza una brecha mayúscula entre los diferentes sectores sociales en la cual los más desprotegidos son los que sobresalen.

En la lucha revolucionaria encabezada por Francisco I. Madero, andamiada por Emiliano Zapata, Pancho Villa, Álvaro Obregón, José María Pino Suárez, los hermanos Flores Magón, por mencionar algunos, las diferencias no tardaron en surgir ante un Francisco I. Madero que resulta electo ante una ínfima participación ciudadana de solo 20 mil votos, los cuales representaban tan solo el 0.1 % del total de la población con derecho o votar, lo cual, a decir por parte de los acérrimos rivales de Madero era un gobierno antidemocrático.

Bueno, la razón de enumerar estos pasajes de la historia revolucionaria mexicana obedece única y exclusivamente para asemejar la conducta que han venido adoptando algunos personajes que en el pasado no tan lejano y de quienes la historia da cuenta de su proceder en tiempos políticos en los cuales el totalitarismo partidista era el que imperaba y que quienes enarbolaban alguna lucha política distinta a la suya de manera automática se convertían en sus enemigos.

Estos personajes amantes del totalitarismo partidista al ver que la sociedad mexicana a través de la democracia estaba despertando optaron por mutar políticamente. No obstante que en su momento criticaban con especial pasión a quienes hoy en dia son gobierno y voy a ser claro, me refiero a individuos que en su momento se referían a los fundadores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y que hoy en día continúan en la lucha democrática por hacer un México en el cual predomine la justicia y una vida generosa para todos.

MORENA deberá prestar especial atención sobre aquellos individuos camaleónicos que apostándole a que la actual administración estatal no había sido gobierno derivando en que sus funcionarios de mandos medios hacia abajo en la mayoría de los casos y en bastantes secretarias continúen en los puestos directivos que venían desempeñando en la pasada y desastrosa administración estatal, o en el peor de los casos simplemente hayan sido rotados al interior de la organización administrativa en la cual se desempeñaban.

MORENA debe estar consciente de que su movimiento es producto del hartazgo de la sociedad con los malos gobiernos y que el pueblo depositó en ellos la confianza en dirigir los destinos tanto del gobierno del estado, algunas presidencias municipales y algunas diputaciones locales, sin embargo, esa lucha de cientos de miles de personas no la pueden defraudar y que su movimiento se vea opacado por el accionar de algunos individuos acomodaticios que mutan para obtener prerrogativas que en el pasado no muy lejano disfrutaban y hoy en dia tienen temor de perderlas.

Estos funcionarios acomoditicios simulan apoyar al nuevo gobierno estatal, sin embargo, a pesar de que son una minoría estorban para que el cambio esperado por la sociedad y el “no somos iguales “ sea una realidad, estos individuos generan confusión y han logrado colarse en el gobierno propiciando que la inercia negativa la cual han padecido las estructuras gubernamentales permanezcan haciendo daño y de la cual ellos han sido partícipes.

Esos funcionarios son llanamente acomoditicios y aspiracionistas para mal, deberán prestarle especial atención MORENA y hacerlo del conocimiento a la gobernadora, ya que caso contrario, el pueblo colimense presumirá que son mas de lo mismo, deberán mandarlos al carajo ya que solo han acreditado ser unos políticos convenencieros que anteponen sus ambiciones personales por las de la mayoría y peor aun, traicionando un proyecto político abanderado por la hoy gobernadora Indira Vizcaíno Silva.

Esos funcionarios acomodaticios solo han estado propiciando un desbarajuste, buscan evidenciar al actual gobierno como una administración sin rumbo. Ojala MORENA logre documentar a estos pseudo funcionarios ante la gobernadora y tome cartas en el asunto; Colima requiere funcionarios a la altura del pueblo, estos funcionarios acomodaticios han vendido la idea de que son indispensables e insustituibles con los resultados nada favorables para la administración estatal.

Y nada tendría de malo el que sus preferencias partidistas en su momento fueran otras y se rasgarán las vestiduras defendiendo sus intereses partidistas golpeando al que hoy es gobierno. Lo que mas llama la atención es lo referente a que no cuentan con los conocimientos necesarios y el compromiso con el sector al que hoy en día se les han asignado tareas y me refiero en particular a personal adscrito a secretarias como la de educación y salud por mencionar solo algunas que han sido ratificados o en su caso fueron sujetos de rotación administrativa.

