Fiscalía de Colima revictimiza a personas desaparecidas y familias, para evitar bloqueos: Red de Desaparecidos

*Anunció que para el próximo 30 de agosto a las 4 de la tarde está programada una marcha en el el marco del Día Internacional del Desaparecido y Desaparecida.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- De acuerdo a la Red de Desaparecidas en Colima A.C, la Fiscalía General del Estado pone a “ciudadanía contra ciudadanía” al revictimizar tanto a las personas que están en calidad de desaparecidas como a sus familias, esto con el fin de evitar bloqueos en exigencia a que autoridades a agilizar los trabajos de búsqueda.

En Colima se han registrado cinco bloqueos al Libramiento Ejército Mexicano -que conecta la autopista Guadalajara-Manzailllo- en los que familias de personas desaparecidas exigen se agilicen las indagatorias y trabajos de la Fiscalía.

En contexto en el último bloqueo para exigir la aparición de José Heriberto, la Fiscalía General del Estado exhibió en la investigación que el joven de 21 años de edad “consumía drogas, recibió tratamiento para dejar el consumo y algunos de sus conocidos fueron víctimas de homicidio”.

Para la presidenta de la Red de Desaparecidos en Colima A.C., Carmen Sepulveda Gómez, esto revictimizan a las personas desaparecidas.

“Revictimizan a las víctimas y las familias. Creo que no debieron haber dicho que hacía o no el muchacho porque revictimizaron a toda la familia de él creo que no debió haberse hecho. Ojalá no vuelva a pasar”.

Refirió que además, en las redes sociales hay muchos comentarios y molestia de la población por los bloqueos.

“Pero el día que les toque uno, no es nada comparado con la molestia y dolor que sienten en ese momento”.

MARCHA

Anunció que para el próximo 30 de agosto a las 4 de la tarde está programada una marcha en el el marco del Día Internacional del Desaparecido y Desaparecida.

Esta arrancará a las 5 de la tarde de la Plaza ubicada en la Piedra Lisa rumbo a Catedral, donde se realizará una Misa a las 7 de loa noche.

“Me gustaría que fuera mucha gente, somos pocos os familiares que se unen a la marcha de los desaparecidos, creo que por el qué dirán. En estos momentos vivimos un tiempo difícil y todos nos debemos apoyar como ciudadanos”.

“Si la sociedad se uniera como debería temblarían los poderosos del cielo hacia la tierra”. Creo que la sociedad definitivamente le falta mucho corazón porque lo hemos vivido y sentido desde distintas maneras”.