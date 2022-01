FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN INOPERANTE Y COSTOSA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Para el ahora gobernador del estado de Sonora Alfonso Durazo Montaño, la bancada mayoritaria de los diputados locales de Morena en el Congreso del Estado de Sonora debería pensar en cambios de fondo en la Fiscalía Estatal Anticorrupción, ya que es inoperante y costosa, es un elefante blanco, pero así lo aseguró durante la campaña para ganar la gubernatura.

La ciudadanía colimense desconocemos los resultados de la Fiscalía Anticorrupción de Colima desde que fue creada a la fecha, aunque quizás coincide con el resultado del trabajo de la Fiscalía General del Estado, sus resultados han sido pobres en los últimos años ante un claro aumento de la criminalidad en la entidad, aunque lo mismo ocurre en otras entidades.

Las primeras acciones anticorrupción fueron abordadas como programas federales y estatales, los cuales fueron completamente dirigidos por el presidente del país y en los estados por los gobernadores, pero más bien son organismos burocráticos orientados a legitimar al régimen en turno. En estas viejas prácticas supuestas anticorrupción el enfoque se dirigió a la baja burocracia, en la cual se perseguía y sancionaba a funcionarios desleales al régimen o que cayeran de la gracia, pero generalmente castigaban a los funcionarios menores.

Posteriormente el enfoque de la pesca fue sacando a la luz pública a uno o dos altos funcionarios denominados “peces gordos” como son los ex gobernadores, considerados como trofeos públicos de la lucha contra la corrupción. En este sentido las acciones no cambiaron mucho durante la última parte del siglo XX, no obstante, Enrique Peña Nieto valientemente ha sido el presidente del país que autorizó cerca de ocho ordenes de aprehensión contra gobernadores y ex gobernadores, pensó que la ciudadanía le agradecería, pero la oposición criticaron que eran todos del PRI y el PAN, no le funcionó políticamente, pero hoy en realidad no vemos claro las acciones anticorrupción, ningún pez gordo ha caído en los últimos años, ni un huachinango, es más ni un chigulín de Coquimatlán.

Pero ayer la LX Legislatura del Congreso del Estado de Colima aprobaron con 20 votos a favor, el nombramiento del abogado Mario Ochoa García como nuevo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Colima de la Fiscalía General del Estado de Colima, quien tomó protesta para ocupar el cargo para un plazo de 6 años, dicha propuesta fue presentada vía fast track por la mandatara estatal, Indira Vizcaíno y el dictamen que fue elaborado y la propuesta aprobada en menos de 24 horas por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes de la Legislatura Local.

Este tipo de aprobación “vía rápida” super urgente es “para satisfacer el hambre de poder de Morena”, dijo Roberto Chapula de la Mora (PVEM), quien crítico, al igual que el diputado Crispín Guerra (PAN), este tipo de dictamen que se aprueban solo para satisfacer rápido a la Gobernadora pero sin entrar a fondo de los temas y sin posibilidades de analizarlas, pues señalaron que los diputados no tuvieron oportunidad de conocer el proyecto de la Iniciativa de la Gobernadora.

Mario Ochoa García, ha laborado durante 12 años, en el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), ocupando entre otros cargos el de Auditor Jurídico, titular de la Unidad de Substanciación y Director Jurídico de dicho órgano y sustituye en el cargo a Francisco Álvarez de la Paz, quien renunció sorpresivamente el pasado 6 de diciembre, lógico es que si lo hizo fue porque se lo recomendaron bajo la mesa, como también lo hicieron con el anterior Fiscal General. Nadie debe dudar que fue un adecuado nombramiento, pues hay algo o mucho de positivo porque está capacitado para el área por haber laborado en el Osafig, esperemos en su oportunidad algunos buenos resultados porque en campaña los ganadores aseguraron que la corrupción estaba en grande en todas las áreas del gobierno estatal, y no creemos que ya agarren al pez más gordo, es más ni a los chiguilines porque hasta esos están muy escasos.