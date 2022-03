Falta de transporte público afecta a 23 niños de rancherías que no pueden ir a la escuela

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Debido a la falta de transporte público, el cual se suspendió desde que inició la pandemia hace 2 años, un promedio de 23 niños que viven en rancherías cercanas a Tecuanillo no han podido regresar a clases ni tenerlas en línea, denunció la comisaria municipal de esta playa, Patricia Ochoa Salas.

Comentó que ningún concesionario de transporte quiere entrar hasta la comunidad bajo el argumento de que la afluencia turística bajó y por tanto “no les da para sus gastos”, es decir que no es costeable una ruta, por lo que los niños que usaban este modo de ir a la escuela rural, no se han integrado en dos años a recibir formación académica.

Patricia Ochoa sugirió que los transportistas podrían meter carros más chicos a la ruta para que no sea tanto el gasto, sin embargo, no ha habido respuesta, “se vino lo del Covid-19 que a todos nos afectó, entendemos, pero nos tienen marginados porque no hay transporte, los niños no han tomado sus clases a la comunidad porque no tienen cómo moverse y la gran mayoría están en las rancherías”.

Dijo que la última gestión hecha fue ante Marisol Neri León, titular de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del estado (Seidur), quien le prometió ver el tema con los transportistas.