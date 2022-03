Servicios de salud a punto de colapsarse en el Hospital

*Clausuran de manera simbólica el Hospital General de Tecomán por falta de insumos: como material de curación, guantes, cloro, gasas, oxigeno en cuneros, monitores para recién nacido y el mantenimiento del edificio.

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Personal de enfermería, médico y administrativo, clausuraron de manera simbólica el Hospital General de Tecomán por falta de insumos. La manifestación fue encabezada por la líder sindical Dolores González Mesa.



Con pancartas exigieron abasto de medicamentos y equipamiento, Dolores González Meza, secretaria general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, aseguró que son los mismos trabajadores los que se compran material ante la falta de solvencia de los pacientes, que tampoco tiene la obligación de comprarla.



Material de curación, guantes, cloro, gasas, oxigeno en cuneros, monitores para recién nacido y el mismo mantenimiento del edificio, que dijo Dolores González, está en condiciones deplorables “Ya las autoridades están informadas que desde lavandería hasta el quirófano no cuentan con los insumos adecuados, están comprando cloro bautizado o de mala calidad”.



Dijo la líder sindical que son los familiares de los pacientes los que tienen que ir a comprar medicamentos que son para quirófano “es una obligación también otorgarlos por parte de la autoridad, tampoco en el área de cocina hay productos de calidad y también insuficientes. Se requiere de equipamiento renovado, en los rayos X no hay equipos adecuados para las radiografías”.



Aunque dijo a nombre de los trabajadores que la intensión es darle un servicio con calidad a los pacientes, afirmó que no tienen los elementos, sobre todo porque los que acuden a este hospital es la gente más vulnerable “hay mucha gente que no tiene ni para comer aquí un taco fuera mucho menos para comprar lo que se requiere”.



Lamentó que a la fecha no haya un pronunciamiento de la secretaría de salud en torno al tema ni tampoco información sobre alguna licitación de medicamentos y material de curación “y las carencias siguen, ya no podemos seguir, no hay respuestas y los trabajadores ya se cansaron de comprar los insumos que son obligación en la Secretaría”.



Exhortó a la Secretaría de Salud a que cumpla con su responsabilidad e informe en qué situación está actualmente la compra de medicamentos, material de curación y otros insumos que se requieren para que los hospitales y centros de salud trabajen.



Dolores González calificó como una insensibilidad que nunca se había visto “aquí se salvan vidas y se está jugando la vida la gente en los quirófanos, pongan gente que realmente cumpla con su función”.



A pregunta expresa si ya han tenido algún acercamiento con la gobernadora Indira Vizcaíno después de estas manifestaciones, dijo que los diálogos han sido con la secretaría de salud “pero desde que entró, su frase célebre celebre es: “ya estamos en eso ya estamos en eso”, pero no hay acciones y aquí estamos con todas las carencias, sin reactivos para laboratorio, sin cloro ni gasas”.



Advirtió que poco a poco los trabajadores tendrán que cerrar servicios porque no quedará más opción y la medida será bien justificada pues aunque siempre ha habido carencias ya se había advertido de la situación “en diciembre se les estuvo haciendo que ya no había muchas cosas, incluso en el banco de sangre no teníamos sangre ni equipo y se estuvo echando a perder sangre”