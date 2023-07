Exigen trabajadores del Hotel Tesoro respeto a sus derechos laborales y prestaciones

*Realizan manifestación encabezados por su líder sindical David Ortega Quiterio.

Norma Moreno|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.– Alrededor de 100 trabajadores del Hotel Tesoro se manifestaron este viernes por la mañana, para exigir el respeto a sus derechos laborales y el pago justo de sus prestaciones.

Encabezados por su líder sindical David Ortega Quiterio, los trabajadores portaban pancartas y mantas, en las que señalaban que rechazaban enérgicamente el acoso a los compañeros gastronómicos. Además del pago justo de sus prestaciones.

Al respecto David Ortega Quiterio, Secretario General del Sindicato, señaló que en el CROC, todos sus agremiados defienden sus derechos y no permiten que empresas ventajosas se encierren con sus trabajadores y los hagan firmar sus renuncias o liquidaciones, situación que actualmente están viviendo los compañeros del Hotel Tesoro.

Agregó: “sabemos que los trabajadores tienen miedo, pero sepan ustedes que en la CROC tenemos que ser valientes y no podemos permitir que empresarios vengan y no se roben las antigüedades de los empleados, las prestaciones a las cuales tiene derecho en su contrato colectivo y lo más importante que no se burlen de ustedes”.

Añadió el líder sindical que como ejemplo está el pago de su reparto de utilidades, donde apenas y recibieron 60 pesos, situación que consideran un robo porque mientras los encargados de los hoteles viven y visten bien, los trabajadores no tienen para la canasta básica porque además, el incremento de sueldo que otorgaron no fue justo para el sector laboral.

Cabe destacar que desde el pasado mes de octubre del 2022, los trabajadores están enfrentando un acoso laboral de los encargados del hotel en mención.