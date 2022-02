Exigen justicia para la joven Génesis, atropellada en Salagua

*Nadie acudió hacerse responsable de los gastos y en la Fiscalía tampoco les han querido recibir para presentar la denuncia.

Norma Moreno|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Familiares de la joven Génesis, quien fuera atropellada el pasado jueves sobre el boulevard Miguel de la Madrid a la altura de semáforo de Salagua, están exigiendo justicia ante las autoridades porque el conductor de la camioneta, no se ha hecho responsable de sus curaciones.

Al respecto, Rosa Angélica Ruelas explicó que tras el incidente su hija es llevada al hospital para recibir atención médica, pero nadie acudió hacerse responsable de los gastos y en la Fiscalía tampoco les han querido recibir para presentar la denuncia, solo mencionan que no tienen energía eléctrica para el trámite.

Como afectados, dijo que es indignante la situación, porque Génesis contribuía en el gasto familiar «y ahora da impotencia que no pueden apoyarla, pues ni la asegurada del vehículo que la atropello ha dado la cara». Insistió que las curaciones y medicamentos están siendo cubiertos por ella y las personas con las que estaba trabajando.

Por su parte, la joven Génesis Peraza Ruelas, señaló que lo único que busca es justicia, que la persona responsable del accidente se haga cargo y asuma los gastos ocasionados; ya que no puede trabajar, situación preocupante porque los pocos ahorros de la familia se han ido en sus curaciones, aunque en su trabajo la están apoyando.

“Desde el pasado jueves he sufrido mucho, me duele mi tobillo, mis piernas tienen raspones, tengo la espalda con moretones y no se vale que no haya un responsable de lo que me sucedió”, expresó Génesis.