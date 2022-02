COMAPAT paga a ex funcionario 2 millones de pesos

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Como un hecho lamentable y crítico para las finanzas del organismo operador de agua calificó la regidora de extracción priista, Laura Montes Camacho, el hecho de que la Comapat haya “convenido” un pago de 2 millones de pesos al ex funcionario José Ramón Gutiérrez Santacruz, cuyo laudo en primera instancia fue en contra y que ahora, por omisión del área jurídica, se afecten las finanzas del organismo.

Laura Montes dijo que el ex director comercial y administrativo José Ramón Gutiérrez, logró convenir el pago de 2 millones de pesos diferidos en 13 mil pesos quincenales desde el pasado mes de noviembre del 2021, pero hasta este lunes 14 de febrero se le informó al Consejo del organismo, “ahorita nos dieron la sorpresa que se le está pagando aun cuando había un antecedente de que ese laudo no le había salido favorable porque no acreditaba la antigüedad”.

La cantidad real que a decir de la información proporcionada al Consejo era que el trabajador ganó un laudo por 2 millones 900 mil pesos.

“Nada más vemos que en el presupuesto de egresos se contempla el pago, pero estamos en números rojos, no tenemos para vehículos, se me hace algo increíble, creo que los tecomenses no merecemos estar pagando este tipo de pensiones”, señaló.

La regidora se dijo sorprendida porque la persona en cuestión no era un trabajador como tal, “él ya tenía una pensión por el Seguro Social y le pagaban por honorarios, ni siquiera pertenecía al organismo y además ejercía un papel de director”.

La regidora pidió la documentación del caso para revisar y dar una explicación más concreta de qué fue lo que pasó, en qué instancia ganó y analizar por qué. “Nos dijeron que fue por omisión ya que la parte jurídica de la Comapat no se presentó a la audiencia, no tengo la documentación, pero se requiere para tener la certeza de que es real y el caso no se prestó a favores porque nos conocemos y podemos ser amigos, pero una cosa es el dinero público y otra cosa es el tema de amistad”.

Calificó de lamentable la situación, “no podemos permitir que estas cosas nos estén pasando aquí y que no informen”, toda vez que el acuerdo fue en noviembre y en el Consejo se desconocía la situación, “los ciudadanos y se van a ir para atrás porque se gaste el dinero en pagar un caso que estaba ganado”.

Laura Montes también enfatizó que uno de los motivos que le dio el gane el trabajador fue la aprobación de su caso en el Consejo de la Comapat de hace años, no obstante, dijo, “tenemos a una integrante que tiene muchos años en el consejo, Lorena Santos, ella dice que la sesión donde se le se solicitó la aprobación de este caso se votó en contra. Ella argumenta que estuvo presente y que se votó en contra, son 2 versiones totalmente diferentes”.