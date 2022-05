EXIGEN ALTO A LA VIOLENCIA EN COLIMA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

«Ya no se puede permitir que continúe este baño de sangre en nuestro estado de Colima», así lo exigió Juan Manuel Negrete Jiménez presidente del Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), precisamente en el marco del Día de la Libertad de Prensa y Día Estatal del Periodista y en conjunto con el representante del Capítulo Colima del Club Primera Plana, Manuel Godina, en donde acudieron también varios reporteros y comunicadores.

PARTIDOS CONDENAN CRIMEN DE ROBERTO CHAPULA

Gran consternación social causó el crimen del popular y líder social Roberto Chapula de la Mora quien ocupaba por tercera ocasión una diputación local representando la coordinación de la Fracción Parlamentaria del PVEM, su asesinato causó sorpresa e irritación ciudadana general, aunque también manifestaron su enojo y preocupación los integrantes del Congreso del Estado realizándole un homenaje de cuerpo presente en donde acudieron la gobernadora Indira Vizcaíno y los ex gobernadores Fernando Moreno, Arnoldo Ochoa , Mario Anguiano y otros ex funcionarios.

Virgilio Mendoza Amezcua presidente estatal del PVEM en Colima manifestó que Roberto Chapula militó en el partido en el último año de su trayectoria política, y que por ello como amigo de Roberto y representante del partido verde emite su pronunciamiento a través de las redes sociales para condenar los hechos, allí exigió que “las políticas públicas en Colima en materia de seguridad sean mejor analizadas de manera integral por los diferentes órdenes de Gobierno, con el propósito de que las familias colimenses puedan dejar de vivir bajo el temor de la inseguridad y las muertes que nos han arrebatado incluyendo a nuestros amigos y seres queridos. En ese sentido agregó que el trabajo de toda la sociedad coordinados y organizados es más valioso en lugar de cuestionar, politizar y dividir.

Mario Anguiano dijo que se requiere una estrategia de inteligencia y que no cabe la justificación de decir que es problema del pasado, Arnoldo Ochoa precisó que la muerte del legislador Roberto Chapula debe ser aclarado a la sociedad y que la estrategia contra la inseguridad es ineficiente a nivel nacional y más todavía en Colima, que el PRI exhorta a la unidad en torno a la seguridad, Joel Padilla dio su posicionamiento manifestando su repudio e investigar a estos hechos criminales y pedir reconsideración al cambio de la estrategia de seguridad pública, Morena exigió esclarecer el asesinato y pidió no desinformar a la ciudadanía, aunque en realidad los hechos estén a la vista, existe una violencia en aumento y el enojo social es por los magros resultados en materia de seguridad.

Se realizó también la ceremonia póstuma de cuerpo presente a Roberto Chapula de la Mora en la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde fue presidente de esa dependencia en el periodo 2009-2015 y actualmente su presidente es precisamente su hijo Roberto Ramírez un joven abogado muy activo, amable y sencillo como su señor padre.

El presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos dijo; “Exigimos justicia no solo para que se resuelva este asunto, sino todas las muertes para que las familias colimenses pueda salir de manera segura y libre”, expresó, en la ceremonia póstuma estuvieron presentes ex presidentes y ex presidenta de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias, Rosa María Badillo, Enrique García y el consejo ciudadano que acompañó a Roberto Chapula que lo acompañó cuando fungió como presidente de Derechos Humanos. También estuvieron presentes la familia de Chapula de la Mora, su esposa Carmen Rincón Moctezuma y su padre Salvador Chapula.

Nuestras sinceras condolencias a la familia del amigo de miles de familias y del suscrito, Roberto Chapula de la Mora, quien siempre nos dio la mano y nos sacaba a la risa de sus ocurrencias en sus amplios diálogos ya que muchas veces no prestaba el micrófono, fue un líder popular natural de las causas de la gente común, apoyando siempre a los que se le acercaron, motivo por el cual ha generado una gran irritación social de los colimenses, amigo ¡Que descanse en paz!