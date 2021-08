Exhorta Congreso extremar medidas contra el Covid-19

*Que la SSA y ayuntamientos controlen la concentración de personas. *Que para inscripciones al ciclo escolar no se exijan actas de nacimiento con vigencia.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para que implementen mayores mecanismos de vigilancia sobre los protocolos que está siguiendo la sociedad en sus actividades ordinarias, sobre todo en los lugares donde existe una mayor concentración de personas, y coordinadamente se pueda regresar a la expectativa de control de la enfermedad provocada por el COVID-19, que se tenía a principios de junio de este año, cuando se estuvo a punto de pasar a semáforo verde, el Congreso del Estado aprobó un exhorto para la secretaria de Salud del Gobierno del Estado, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo y los diez presidentes municipales, aplique tales medidas.

El Punto de Acuerdo fue presentado por el legislador Guillermo Toscano Reyes en el que manifestó que el problema (de la pandemia) no se resuelve con una mayor cobertura hospitalaria, sino con una participación de la sociedad y el gobierno, siendo más responsables evitando la concentración de personas cuando no es necesario.

Agregó que el Coronavirus puede controlarse, “la clave está en todos nosotros, mientras no exista una coordinación puntual entre sociedad y gobierno, la pandemia seguirá con números alarmantes, robando vidas, desintegrando familias y generando pérdidas materiales”.

Consideró oportuno exhortar a las autoridades estatales y municipales para que exista una mayor vigilancia en las actividades públicas y privadas que motivan la concentración de personas.

Aclaró que tal exhorto no obliga a sancionar con un mayor rigor a las personas, sino para que exista una mayor vigilancia preventiva hasta lograr que la sociedad actúe responsablemente atendiendo las medidas de sanidad e higiene para evitar la propagación de la enfermedad.

Dijo que; “la enfermedad ha demostrado que la vacuna no es suficiente; la vacuna te ayuda a sobrellevar la enfermedad en caso de infección, más no es una garantía de que no ataque con severidad”.

Añadió que, por esas razones, resulta necesario que se haga un esfuerzo adicional por parte de las autoridades con funciones de vigilancia y se revise con mayor detenimiento las medidas sanitarias que se están implementando en las actividades que ordinariamente desarrollan las personas en su vida diaria.

Precisó que la sociedad aún no asimila el efecto de la nueva realidad, “el pasado viernes 6 de agosto la Secretaría de Salud (SSA) del Gobierno federal actualizó el Semáforo de Riesgo Epidemiológico vigente del lunes 9 al domingo 22 de agosto, donde Colima regresó al color rojo o riesgo máximo por contagios de COVID-19”.

PIDEN A ESCUELAS DEJEN DE SOLICITAR ACTAS DE NACIMIENTO CON VIGENCIA

La LIX Legislatura aprobó exhortar a la Secretaría de Educación del Estado de Colima, para que en los trámites de inscripción y reinscripción no se requieran actas registrales con una antigüedad máxima de 3 meses, pues va en menoscabo de la economía familiar.

La coordinadora de la fracción Parlamentaria de Morena la diputada Claudia Aguirre Luna, explicó con tal exhorto la SE debe tener presente el contenido del artículo 39 Bis del Código Civil del Estado de Colima para que informe a las escuelas adheridas y se apeguen a tal exhorto.

En la exposición de motivos, la diputada Gabriela Aguirre señaló que en algunas escuelas continúan solicitando actas de nacimiento con menos de 3 meses de haber sido expedidas, sin que exista justificación alguna y fundamento legal.

Puntualizó que como representante popular no puede permanecer indiferente ante tales situaciones y menos aun siendo una de las diputadas iniciadoras de la reforma al Código Civil del Estado de Colima que estableció de forma expresa la vigencia permanente de las actas de nacimiento

A parte de buscar que sea respetado el texto de la reforma señalada, expresó que se busca evitar que este tipo de conductas lastimen aún más la economía de los colimenses obligándolos a tramitar nuevas actas de nacimiento con el respectivo costo que eso genera.

Agregó que, conforme a lo establecido en el Código Civil del Estado de Colima, se establece que sin importar la fecha en la que haya sido expedida, un acta de nacimiento puede carecer de validez oficial, salvo que haya sido superada por alguna circunstancia extraordinaria como pudiera ser un cambió de género.