EXHIBICIÓN PRESIDENCIAL (Si EPN es responsable de delitos, que se le juzgue de acuerdo a las leyes sin escarnio de por medio).

TAREA PÚBLICA

Por: Carlos Orozco Galeana.

De cara a la elección del Estado de México y Coahuila, se percibía una acción orquestada del gobierno federal contra algunos personajes de la terna Pan- Pri- Prd para debilitar a posibles candidatos opositores como a los gobernadores de cada uno de ellos y de paso adelantar a su partido en la sucesión presidencial. El premio principal no solo es el Ejecutivo en ambas entidades, sino también un sinnúmero de cargos representativos federales, estatales y municipales. Amlo sabe que si gana los comicios en los dos estados, seguramente retendrá su partido la presidencia de la república en la elección del 2024. Pero si resiste, tanto el Pri como el Pan y el Prd, pensarán que hay futuro posible.

El resultado de esa competencia es vital para el futuro del Pri y de la oposición a Morena, que adelanta un canto de victoria queriendo a la vez que el gobernador Del Mazo se haga a un lado y permita que la elección sea más o menos un día de campo para los intereses presidenciales. A ver qué otra cosa se arma, hay que estar pendientes, para calentar la plaza en Coahuila, bastión priísta que tiene un gobernador aceptado por los ciudadanos.

Es turno para el expresidente Enrique Peña Nieto pasar un mal temporal, quien tendrá que aclarar las imputaciones que le ha enderezado la Auditoría Superior de la Federación, instrumento de presión de los presidentes de turno. De inmediato, ha comunicado que tiene los elementos para probar el origen de su patrimonio, que se cuenta por cientos de millones de pesos.

Para nadie es un secreto el alto nivel de vida que lleva EPN en Europa, donde ha adquirido varias propiedades y se codea con personajes de la política, el deporte o la jerarquía religiosa. Es, diríamos, un gentleman exportado de México a fuerza de querer hacer olvidar un pasado de corrupción de la alta clase política que lo acompañó en su sexenio. Es lógico que Amlo lo quiera ver fuera del país porque si viviera entre nosotros, los mexicanos le estarían recalcando, exigiendo, una averiguación a fondo y un castigo ejemplar, un verdadero barrido de escaleras como lo prometió que haría contra la corrupción.

Pero a mí se me hace de risa el monto de las transferencias a favor de EPN (26 millones de pesos) presuntamente de procedencia ilícita, lo que es pecata minuta, apenas para que el mexiquense se vaya de compras un fin de semana a París. Empero, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar si hay delito que perseguir por tales transferencias.

El titular de la USF, Pablo Gómez, expuso que EPN conformó dos empresas con familiares antes de llegar al gobierno federal, una de las cuales tenía “relación simbiótica” con una compañía extranjera. Esta última, se convirtió en proveedora de su administración la cual se benefició de contratos por un total de 10 mil 533 millones de pesos entre 2013 y hasta 2018!

Si se pretende realmente investigar y, en su caso, castigar al expresidente, seguro que hay elementos para hacerlo, huellas habría por doquier pero como siempre sucede, todo quedará en un susto, pero al menos habríase generado una “buena quemada” para el Pri por los dos comicios venideros. Todo hace suponer que estamos frente a una llamarada de petate considerando que en cuatro años de gobierno de Amlo no hay un solo pez gordo que se haya atrapado y esté pagando las consecuencias de sus delitos. Como en el Pri antiguo, “todo queda en familia, o mejor dicho: la cobija ( de la impunidad) alcanza para todos, no se asusten..”

Muchos creen, entre los que me cuento, que todo parece una persecución judicial contra EPN, pues no se le había molestado antes. ¿A poco hasta hoy se dieron cuenta de sus movimientos financieros, cuando están en puerta dos comicios vitales para el tricolor? La ASF tiene todo menos autonomía, sus valoraciones son tiradas al cajón de la basura a pesar de su validez a excepción de cuando un presidente quiere tomar venganza o darle un susto a algún rival.

Al final de esa escaramuza judicial todo quedará como un show mediático, insisto. Amlo le guarda gratitud enorme a Peña Nieto porque cumplió todos los acuerdos para su llegada al poder y por sus maniobras (disminuir a Ricardo Anaya) para que parte del príismo votara por él. Es un hombre agradecido, de ahí la permanencia con él de Bartlett, Gertz, Ackerman, Ebrard, Sheinbaum, Moctezuma, los Yúnez de Veracruz, etc. Puros ex priístas.

Recordemos que la gratitud se emplea mucho en política para corresponder a apoyos recibidos, es la gratitud del mundo, no la que se inspira en Dios. Es una gratitud mercenaria, acomodaticia, que encierra ilegalidad a menudo: “ si me apoyas, te apoyo luego”. “Si te allano el camino a la presidencia, habrás de corresponderme de la misma manera y protegerme junto a los míos”.

Lo cierto es que está a prueba la vocación justiciera que dice inspirar la 4T frente a la corrupción que tanto ha denunciado desde que Amlo estaba en campaña y luego ya estando en el poder. Lo peor que puede ocurrir es que se siga usando el aparato gubernamental para “quemar” rivales, ensombrecer nuestra democracia y anular toda posibilidad de que se exprese libremente la voluntad de los ciudadanos en elecciones.

Si EPN es responsable de corrupción, que se le juzgue. Pero si no hubiere elementos de prueba, que no se le denueste y se le crucifique en el altar de la opinión pública, que la tiene de espaldas por cierto. Palomita blanca no es, pero debe ser juzgado de acuerdo a la ley si hay pruebas convincentes.